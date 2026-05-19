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POLÊMICA

Vídeo publicado por Virginia Fonseca beijando macaco gera insinuações racistas contra Vini Jr.

Influenciadora e o camisa 7 da seleção brasileira anunciaram o término do relacionamento na última sexta-feira (15)

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Virginia Fonseca em visita a zoológico em DubaiVirginia Fonseca em visita a zoológico em Dubai - Foto: Instagram @virginiafonseca/Reprodução

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca publicou um vídeo beijando um macaco no story do Instagram na manhã desta terça-feira (19) durante uma visita a um zoológico em Dubai, nos Emirados Árabes. 

Na publicação, a empresária escreveu a legenda “que pegada foi essa”, a mesma frase que disse no vídeo.

O vídeo foi publicado por diversas páginas nas redes sociais, o que está rendendo diversos comentários preconceituosos e insinuações racistas relacionadas ao ex-namorado da influencer, o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, Vini Jr.

O fim do relacionamento foi anunciado por Virginia na última sexta-feira (15) em suas redes sociais. 

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Em uma das republicações, há comentários como: “Deus me perdoe pelos meus pensamentos” e “Todo mundo pensou o mesmo”. E outros mais diretos, como: “ela lembrando do vini”, “oxe, já voltaram?” e “a primeira recaída”. 

O camisa 7, além de se destacar no futebol, também é conhecido pela atuação no combate ao racismo dentro e fora dos gramados. Ao longo da carreira, o jogador já foi alvo de diversos ataques racistas, tanto nas redes sociais quanto durante partidas. O caso mais recente ocorreu em fevereiro, durante um confronto contra o Benfica, pela Champions League.

Após marcar um gol, o atacante acusou Prestianni, jogador argentino do Benfica, de chamá-lo repetidamente de macaco. O árbitro paralisou o jogo e acionou o protocolo antirracismo da entidade. Ele foi suspenso por seis partidas.

Apesar dos comentários com teor racista, outros usuários também defenderam o jogador nas redes sociais.

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