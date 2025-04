A- A+

televisão Videocast "Novelão" recebe Betty Faria e Ricardo Linhares para discutir sucesso renovado de "Tieta" Episódio comandado pela colunista Anna Luiza Santiago vai ao ar nesta quinta-feira (3), a partir das 10h, no canal do Globo no Youtube e nas redes sociais do jornal

Trinta e seis anos depois de estrear na TV Globo, “ Tieta” está mais uma vez experimentando o sucesso na emissora, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

A trama de 1989 é o tema do terceiro episódio do videocast “Novelão”, apresentado por Anna Luiza Santiago, titular da coluna Play.

Os convidados são Betty Faria, a protagonista da história, e Ricardo Linhares, que a escreveu com Aguinaldo Silva e Ana Maria Moretzsohn. A atriz analisa a repercussão:

"Hoje, os valores de “Tieta” são muito importantes num mundo dividido. Me fizeram uma pergunta: “A Tieta hoje, se fosse metida na política e fosse prefeita de Mangue Seco, o que ela faria?”. Respondi: “Ah, faria primeiro uma fogueira com as armas”. Porque ela veio pregando a paz, a igualdade, o respeito às diferenças. Fico pensando nesse sucesso. Vejo as pessoas apaixonadas pela novela. Penso que isso deve estar tocando realmente o coração delas num mundo de ódio, em que o presidente dos EUA prega coisas horríveis contra minorias"

A novela é adaptação de “Tieta do Agreste”, de Jorge Amado, e teve direção-geral de Paulo Ubiratan. Para Linhares, o êxito na época teve ligação com o contexto político:

"“Tieta” foi um sopro de liberdade que veio junto com o fim da ditadura e o início da discussão de temas que não podiam ser falados antes. As pessoas estavam ávidas por novidade. Não teve um movimento contra a novela, ninguém falou que ela desvirtuava valores. O sucesso hoje não é uma questão nostálgica, senão seria uma curiosidade passageira. “Tieta” fala alguma coisa para a audiência atual. O recado que “Tieta” deu e está dando agora é de que é possível tocar em temas, falar coisas sem hipocrisia e com verdade. Isso não ofende as pessoas, a não ser as hipócritas, como Perpétua (Joana Fomm)"

O programa está no site do Globo, nas plataformas de áudio (como Spotify e Apple Podcast), no YouTube do jornal e nas redes sociais a partir das 10h desta quinta-feira (3).

