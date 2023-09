A- A+

Cultura Videoclipe com trilha sonora de N'Zambi presta homenagem ao cineasta André Soares Clipe na Ilha de Deus é um resgate do documentário inacabado do pernambucano, intitulado "A Cor da Cozinha", trazendo a experiência da empreendedora social e chef de cozinha Negralinda

A banda N’Zambi, em parceria com o Vicioclipes (selo audiovisual), lança o clipe “Busque seu Lugar” no seu canal no YouTube, com direção e edição do cineasta pernambucano Jeã Santos. O videoclipe homenageia o cineasta falecido André Soares, também de Pernambuco, a partir de uma montagem de imagens do seu documentário inacabado “A Cor da Cozinha”, gravado na Ilha de Deus, no Recife/PE. Ele partiu durante a pandemia, vítima da Covid-19, em março de 2021.

Com o resgate das imagens captadas por André Soares, o videoclipe traz a vivência de Geiseane de Ataíde, mais conhecida como Negralinda, com a gastronomia do mangue, especialidade da chef de cozinha. Empreendedora social, ela busca transformar mulheres e famílias por meio do impacto social, fazendo um trabalho para além da função de cozinheira (Instituto Negralinda de Responsabilidade Social).

“Durante os anos de 2020 e 2021, André cinematografou chefas e chefes de cozinha negras e negros para conversar sobre Brasil, comida e o protagonismo a partir de epistemologias afrodiaspóricas”, conta Jeã Santos, parceiro de André Soares em diversos filmes e clipes.

“Busque seu Lugar”, música da N’Zambi que faz parte do álbum “Palavras de Amor” (lançado em 2021, sendo inclusive o disco mais recente da banda de reggae autoral do bairro da Várzea), acompanha todo o clipe como uma trilha sonora.

“Para a nossa banda é gratificante estar nessa obra colaborando com uma música. Em 2021, a Covid-19 e o descaso do governo brasileiro não permitiram que André (Soares) finalizasse seu filme”, comenta o cantor, compositor e músico George de Souza.

André Soares foi um músico, baixista, fotógrafo, documentarista, produtor cultural e um dos fundadores do selo audiovisual pernambucano Vicioclipes.

Entre os agradecimentos do clipe “Busque seu Lugar” estão os moradores e as moradoras da Ilha de Deus, comunidade de pescadores e de pescadoras que habitam o local há mais de 60 anos. A maioria das pessoas da localidade vive da pesca do Sururu e do cultivo do camarão orgânico, sobretudo porque o local é um dos maiores manguezais urbanos do Brasil. Ela fica localizada entre os bairros da Imbiribeira e Pina, cercada pelos rios Jordão, Tejipió e Pina.

N’Zambi

Coincidentemente, o trabalho mais recente do grupo é um clipe: “Cantinho”, que teve seu lançamento no dia 7 de julho de 2022. A música também está no álbum “Palavras de Amor”.

Busque seu Lugar - ficha técnica - clipe

Direção: André Soares [in memoriam]

Montagem e edição: Jeã Santos

Fotografia: André Soares [in memoriam] e Thiago Brandão

Drone: João Paulo Xavier

Assistentes: Cris Miller e João Paulo Xavier

Produção: Vicioclipes (selo)

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Produção musical: Buguinha Dub

Composição: Diego Ilarráz

Agradecimentos: Ariane Cruz, Instituto Negralinda, moradores da Ilha de Deus, feiticeiro Julião, banda N’Zambi, George de Souza e Dandara de Morais.

