ESTADOS UNIDOS Vídeos mostram Lil Nas X de cueca e botas de cowboy pelas ruas de Los Angeles; cantor foi preso Rapper passou por avaliação médica por uma possível overdose

O rapper Lil Nas X, de 25 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira em Los Angeles após uma confusão com a polícia, informou o Departamento de Polícia da cidade (LAPD). Conhecido pelo sucesso mundial Old Town Road, o artista foi detido por suspeita de agressão a agentes e encaminhado a um hospital para avaliação médica por uma possível overdose.

Segundo o porta-voz do LAPD, Charles Miller, policiais foram acionados por volta das 5h30 (horário local) após relatos de que um homem andava apenas de cueca pela Ventura Boulevard, em Encino, região de Los Angeles. Ao chegarem, os agentes afirmam ter sido atacados pelo cantor, cujo nome de batismo é Montero Lamar Hill, afirmou o jornal inglês BBC.





Vídeos mostram o cantor badalado de cueca e botas pelas ruas de Los Angeles enquanto convidava motoristas a participarem de uma “festa improvisada”. Veja:

BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM.



TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025

ALERTE | Lil Nas X transforme L.A. en défilé de mode à 4h du mat' : slip, bottes et cône de signalisation en guise de chapeau ! Hospitalisé pour suspicion d'overdose, il assure toujours le show !. (TMZ)#OldTownRoad #lilnasx pic.twitter.com/waUnghgeBG — Le Fil Express (@LeFilExpress) August 21, 2025

A prisão acontece em meio à expectativa pelo lançamento de Dreamboy, segundo álbum de estúdio do artista, previsto para este ano. Nas últimas semanas, ele vinha promovendo o projeto em suas redes sociais e compartilhando trechos inéditos de músicas.





Desde que explodiu com Old Town Road, em 2019, Lil Nas X quebrou recordes e colecionou prêmios, incluindo dois Grammys e um título inédito na Country Music Association como primeiro artista homem assumidamente gay a vencer na premiação. Ao mesmo tempo, acumulou polêmicas: seu clipe Montero (Call Me By Your Name) foi acusado por grupos conservadores de ser “imoral” e “satânico”.

