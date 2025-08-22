Sex, 22 de Agosto

ESTADOS UNIDOS

Vídeos mostram Lil Nas X de cueca e botas de cowboy pelas ruas de Los Angeles; cantor foi preso

Rapper passou por avaliação médica por uma possível overdose

Lil Nas X Lil Nas X  - Foto: Reprodução/X

O rapper Lil Nas X, de 25 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira em Los Angeles após uma confusão com a polícia, informou o Departamento de Polícia da cidade (LAPD). Conhecido pelo sucesso mundial Old Town Road, o artista foi detido por suspeita de agressão a agentes e encaminhado a um hospital para avaliação médica por uma possível overdose.

Segundo o porta-voz do LAPD, Charles Miller, policiais foram acionados por volta das 5h30 (horário local) após relatos de que um homem andava apenas de cueca pela Ventura Boulevard, em Encino, região de Los Angeles. Ao chegarem, os agentes afirmam ter sido atacados pelo cantor, cujo nome de batismo é Montero Lamar Hill, afirmou o jornal inglês BBC.

 

Vídeos mostram o cantor badalado de cueca e botas pelas ruas de Los Angeles enquanto convidava motoristas a participarem de uma “festa improvisada”. Veja:

A prisão acontece em meio à expectativa pelo lançamento de Dreamboy, segundo álbum de estúdio do artista, previsto para este ano. Nas últimas semanas, ele vinha promovendo o projeto em suas redes sociais e compartilhando trechos inéditos de músicas.

 

Desde que explodiu com Old Town Road, em 2019, Lil Nas X quebrou recordes e colecionou prêmios, incluindo dois Grammys e um título inédito na Country Music Association como primeiro artista homem assumidamente gay a vencer na premiação. Ao mesmo tempo, acumulou polêmicas: seu clipe Montero (Call Me By Your Name) foi acusado por grupos conservadores de ser “imoral” e “satânico”.

