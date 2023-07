Vietnã proíbe filme "Barbie" por exibir mapa que atribui região em disputa à China

A- A+

O Vietnã proibiu a exibição nos cinemas do filme "Barbie" porque a produção mostra um mapa que atribui uma zona marítima em disputa à China, informou a mídia estatal nesta segunda-feira (3).

A produção sobre a boneca da Mattel, estrelada por Margot Robbie e Ryan Gosling, estava programada para estrear em 21 de julho no Vietnã.

No entanto, foi proibida porque há cenas mostrando um mapa com a chamada "linha de nove pontos" e representando as reivindicações marítimas da China, que são rechaçadas pelo Vietnã.

"O Conselho Nacional para Avaliação e Classificação de Filmes viu o filme e tomou a decisão de proibir sua exibição no Vietnã devido à violação da 'linha de 9 pontos'", disse Vi Kien Thanh, diretor do Departamento de Cinema do Vietnã, ao portal de notícias Dan Tri.

Esta não é a primeira vez que essa discrepância leva à proibição de filmes no Vietnã. Em 2022, o filme de aventura "Uncharted: Off the Map", estrelado pelo ator Tom Holland, foi banido dos cinemas pelo mesmo motivo.

Na comédia romântica de 2018 "Crazy Rich Asians", uma cena mostrando uma bolsa de grife com um mapa atribuindo ilhas disputadas no Mar da China Meridional a Pequim foi removida no Vietnã.

O Mar da China Meridional, território rico em jazidas de petróleo e gás, é objeto de disputas territoriais entre diversos países da região.

