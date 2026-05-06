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CHORINHO VII Recife Carinhoso celebra o choro reunindo nomes da cena pernambucana Evento chega à sétima edição e presta tributo ao gênero em data marcada por referências históricas da música brasileira

O calendário cultural da capital pernambucana ganha mais uma edição do Recife Carinhoso, festival dedicado ao choro, estilo musical de forte tradição no país.

A iniciativa integra as comemorações do Dia Nacional do Choro, celebrado em 23 de abril, e destaca a relevância do gênero no cenário artístico local e nacional.

A escolha da data remete ao nascimento de Pixinguinha, um dos principais nomes da música brasileira, homenageado por lei federal desde o ano 2000. Em Pernambuco, o dia também reverencia o maestro Severino Araújo, natural de Limoeiro, responsável pela criação da Orquestra Tabajara e autor de diversas composições marcantes.

Criado em 2016, o festival surgiu a partir da mobilização de músicos locais interessados em marcar a data com uma programação que evidenciasse a diversidade do choro no estado.

“O Recife Carinhoso surgiu em 2016 pela vontade de músicos pernambucanos, recifenses, de comemorarem essa data tão simbólica para o Choro e para música brasileira, através de um evento que mostrasse a grande diversidade da cena do Choro que temos aqui, um gênero que tem raízes muito fortes no estado de Pernambuco e reconhecimento nacional pela importância que tem para o Choro brasileiro”, afirma Wagner Staden, diretor do festival.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o choro se caracteriza por sua riqueza harmônica e pela exigência técnica de seus intérpretes, com espaço para improvisação e arranjos elaborados.

Historicamente, Pernambuco ocupa posição de destaque na consolidação do gênero, com artistas que ajudaram a projetar o estado como um dos polos do choro no país. Entre os nomes mais influentes estão Quincas Laranjeiras, João Pernambuco, Luperce Miranda, Rossini Ferreira e Henrique Annes, além de outros instrumentistas que contribuíram para a difusão do estilo.

Na edição de 2026, o festival presta homenagem ao maestro Marco Cézar, reconhecido por sua atuação como instrumentista, compositor, professor e arranjador ao longo de mais de quatro décadas de carreira.

A programação do festival aposta na variedade e reúne diferentes expressões do gênero. Entre os destaques, está o retorno do Conjunto Pernambucano de Choro aos palcos após um longo período afastado, em apresentação que terá participação especial do maestro Spok.

O público também poderá acompanhar o talento de Betto do Bandolim e do flautista José Arimatea, além do show da cantora paranaense Kelly Rosa, com repertório dedicado ao Choro. Completa a agenda o cantor Geraldo Maia, conhecido nacionalmente por sua participação como finalista no The Voice+.

Realizado por produtores culturais locais em parceria com instituições voltadas à valorização do choro, o festival conta ainda com apoio do poder público municipal. A proposta é ampliar a visibilidade do gênero e reforçar sua importância como expressão da cultura brasileira.

SERVIÇO

VII Recife Carinhoso

Com Conjunto Pernambucano de Choro (participação: maestro Spok), Betto do Bandolim, Geraldo Maia, Kelly Rosa, José Arimatea, Walmir Chagas e Dácio Ferraz

Quando: Sábado (9), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Guichê Web

* Com informações da assessoria



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