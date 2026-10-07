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Famosos Viih Tube anuncia saída das redes e lança curso para 'formação' de influencers Influenciadora digital cobra até R$ 497 por pacote com mais de cem aulas sobre criação de conteúdo, marcas, monetização e carreira digital

Há despedidas que vêm acompanhadas de flores, discursos emocionados, fotografias. O adeus de Viih Tube às redes sociais será realizado com um curso sobre... redes sociais. Esse é o “legado” — palavra dela — que a moça de 26 anos e alguns milhões de vídeos sobre futilidades no Instagram e no YouTube promete deixar a quem quiser pagar R$ 497 (ou R$ 297 à vista) por um pacote de cem aulas com dicas e informações acerca do tal universo. Antes de abandonar de vez seus perfis digitais, a ex-BBB quer ensinar como ganhar a vida na internet.

"Estive planejando essa mudança há uns meses, e com certeza é a maior mudança de rota da minha vida", ressalta. A saída das redes, segundo ela, está marcada para 30 de novembro. Até lá, Viih Tube pretende transformar os 13 anos que passou produzindo conteúdo na internet numa espécie de manual para quem sonha ocupar o espaço que ela agora jura querer deixar.

"Antigamente as coisas eram mais leves, mais do coração, não se fazia por dinheiro, se fazia por amor", escreveu Viih Tube ao anunciar a aposentadoria digital. A frase, veja bem, aparece no texto de divulgação do curso sobre como ganhar dinheiro justamente nesse ambiente.

Casada com o também ex-BBB Eliezer — com quem tem os filhos Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1 —, a jovem afirma que a internet "perdeu o sentido", para ela, há algum tempo. O conhecimento adquirido por lá, ao menos, segue bastante aproveitável, como demonstra.

O que aconteceu com Viih Tube?

Viih começou cedo. Aos 11 anos, já publicava vídeos no YouTube e foi transformando a adolescência, aos poucos, em matéria-prima para a internet. Cresceu exibindo gostos, relações, crises, namoros, viagens, maternidade, rotina e outras minúcias da vida privada para uma audiência que aprendeu a acompanhá-la quase em tempo real. A banalidade, bem administrada, virou profissão.

No curso, ela promete ensinar "tudo do zero, passo a passo" a quem também quiser tentar a sorte. São mais 20 módulos, com orientações sobre UGC (sigla para "user-generated content" ou, em portuguÊs, "conteúdo gerado pelo usuário"), influência, criação de roteiro, edição de vídeos, montagem de portfólio e aproximação com marcas. Há ainda encontros ao vivo, lista de contatos de mais de cem empresas e mais de mil referências. "Vou abrir para vocês o meu celular e mostrar tudo", anuncia.

Viih diz que pretende agora ser "mentora" de quem deseja começar. Está aí a "mudança bem radical" que desenvolverá profissionalmente daqui para frente. A rigor, ela continuará a trabalhar com as redes, mas nos bastidores, como sugere. "Isso que deixei é pra você, que ainda tem vontade de sonhar e criar conteúdos", diz. Não à toa, a própria saída das redes sociais também está transformada em conteúdo — e, desta vez, por que não?, em método. Um método com custo.

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