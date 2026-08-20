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INFLUENCIADORES Viih Tube dá pista de banda que cancelou show no casamento, e web invade redes do Jota Quest Suposto motivo alegado teria sido o "cancelamento" da noiva na internet, segundo a influencer

Viih Tube afirmou que “dias melhores virão” ao contar que uma banda muito famosa teria suspendido o show que realizaria em seu casamento com Eliezer no último fim de semana. Foi a deixa para que os internautas começassem a vasculhar o universo musical para descobrir qual seria o número da festança. Pois bem, a apresentação, segundo os rumores, seria feita pelo Jota Quest, que tem uma música com as mesmas palavras de “dias melhores”, além de outras pistas dadas pela influencer.

“Papelão! Aprendam a separar as coisas”, afirmou uma internauta ao reclamar da banda. “Pronto, não quis cantar no casamento porque a noiva segundo vocês é cancelada, agora vocês cavaram o próprio cancelamento.”

“É uma beleza deixar as pessoas na mão”, disse outra pessoa.

Outros, entretanto, defenderam a banda, afirmando que o motivo é algo a se considerar no caso. “Aguenta, mana. O motivo é plausível, sim, sinto muito”, rebateu um seguidor.

De acordo com a influencer, a apresentação da banda — que ela não citou o nome — teria sido suspensa apenas 15 dias antes da cerimônia do casamento. Isso tudo ocorreu em meio às críticas pelo reality “As patroas”, que foi virou alvo do Ministério Público do Trabalho (MPT) devido à exposição dos funcionários de Viih Tube e Eliezer a dinâmicas vexatórias em troca de prêmios. As partes chegaram a um acordo para encerrar o caso.

“Simplesmente a banda que eu tinha contratado, muito famosa e cara, inclusive, cancelou a apresentação do nosso casamento 15 dias antes pelo motivo de que eu estava cancelada”, afirmou a influencer sobre a banda, muito conhecida em festas de casamento, segundo ela. “Não era permuta, não era parceria, não tinha desconto, eu era uma cliente normal e estava pagando 100%. Obviamente, vou cobrar a multa e processar, porque, pelo contrato, eles não podem fazer isso, tinha que ter um motivo cabível para cancelar.”

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