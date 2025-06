Viih Tube e Eliezer compram malas extras para guardar brindes recebidos por lojas em viagem

A- A+

Os influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer deixaram Gramado (RS), na noite da última quarta-feira (4), com uma série de presentes que receberam de lojas e marcas locais. O casal de ex-BBBs, que esteve na cidade na Serra Gaúcha a convite de uma empresa, precisou comprar malas extras para conseguir guardar os brindes, como expuseram nas redes sociais.

"Obrigado a todos os lugares que fomos que recebemos muito carinho. Voltaremos com toda a certeza", celebrou Viih Tube, em vídeo publicado no Instagram. A jovem de 24 anos esteve no município turístico junto ao marido e aos dois filhos, todos frutos do relacionamento com Eliezer — Lua Di Felice, de 2 anos, e Ravi, de 7 meses.

