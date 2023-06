Viih Tube e Eliezer compram mansão de R$ 8,5 milhões em São Paulo; veja fotos da casa

A- A+

Viih Tube e Eliezer estão de mudança. O casal de ex-BBBs comprou uma mansão no condomínio Residencial Haras Guancan, na região da Granja Viana, no município de Cotia, na Grande São Paulo.



O imóvel de luxo — avaliado em R$ 8,5 milhões — está situado num terreno de 2.471 metros quadrados, em meio ao verde, e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos.



As informações foram apuradas e confirmadas pelo Globo, que teve acesso a fotos da residência (veja abaixo).





Localizada no mesmíssimo condomínio para onde se mudou recentemente a influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, a nova mansão dos também ex-BBBs Viih Tube e Eliezer — pais da pequena Lua di Felice, de 2 meses — passa agora por reformas antes de receber a família. "Vamos morar no meio de uma floresta. Do jeito que a gente imaginou. A casa não tem luxo, é bem rústica, mas é muito a nossa cara", contou Eliezer, em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

A casa de dois andares, em estrutura de madeira e metal, chama atenção pela sala de estar com 120 metros quadrados, com pé-direito de mais de seis metros de altura. O espaço se volta para a área externa, onde fica a piscina, e tem uma enorme porta de vidro que se abre inteiramente.





Entre os quatro cômodos, a suíte principal tem mais de 50 metros quadrados, além de um closet com porta-joias e dois banheiros — um para cada pessoa do casal. Um desses toaletes é equipado com banheira de hidromassagem.

"Novo estilo de vida"

Em março, pouco antes do nascimento da filha, Viih Tube colocou à venda a cobertura duplex onde mora com Eliezer, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O apartamento avaliado em R$ 2 milhões tem área de 400 metros quadrados e recentemente foi inteiramente reformado pela influenciadora digital.

Mergulho radical: Léo Santana, Bianca Andrade e outros famosos ostentam piscinas 'diferentonas' em casa; veja fotos

Viih Tube e Eliezer contam que planejaram adotar um "novo estilo de vida" após o nascimento da filha. Os dois relatam que pretendem criar o bebê próximo à natureza e em ambiente que "não esbanje luxo", como frisa a influenciadora digital de 22 anos, que se tornou conhecida na internet aos 11 anos, depois de lançar um canal no YouTube.

"Fase diferente"

Viih Tube afirmou, em março, que ela e Eliezer "não se veem mais morando no apartamento" onde hoje vivem. E disse a quantia adquirida com a venda do imóvel será bem-vinda no atual momento.

"O dinheiro vai nos ajudar para muita coisa que a gente pensa no futuro e no que gente quer investir. Super fez sentido para gente agora (vender o apartamento)... São fases diferentes. E é outro tipo de criação e rotina que eu quero que a Lua tenha", explicou a influenciadora digital, por meio de um vídeo publicado em rede social.

