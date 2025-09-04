A- A+

celebridades Viih Tube e Eliezer deixam filhos sozinhos com vovós e babás pela 1ª vez para viagem à África do Sul Casal de ex-BBBs e influenciadores digitais são pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses

Pela primeira vez em dois anos, Viih Tube e Eliezer estarão sem a companhia dos filhos. Pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses, o casal de influenciadores digitais e ex-BBBs embarcaram, nesta quinta-feira (4), rumo a África do Sul. Os dois pretendem aproveitar dias de descanso ao lado de um casal de amigos vizinhos, que moram no mesmíssimo condomínio de alto padrão em São Paulo. "Confesso que achei que eu estaria com mais medo. Por enquanto, estou leve. Já deu tudo certo", comentou Viih Tube, em publicação no Instagram.

Mas, afinal, com quem vão ficar as crianças nesse período em que Viih Tube e Eliezer permancerão fora do Brasil? Os bebês estarão sob responsabilidade de Viviane Di Felice, mãe da ex-BBB e avó dos pequerruchos, e da equipe de babás que trabalha na casa dos influenciadores digitais.

"Vai ser muito legal os dias de vocês com a vovó e as babás", afirmou Viih Tube.

"Pode parecer exagero pra quem vê de fora, mas tenho certeza que as mães vão entender esse sentimento doido, de querer aproveitar o casamento um pouco sem as crianças, mas ao mesmo tempo fica a preocupação de longe", explicou Viih Tube, ao discorrer sobre o "nervosismo" de se manter afastada dos filhos por tanto tempo.

Ela continuou: "Mas eu achei que eu estaria mais ansiosa, ou com mais medo. Sou muito grudada neles e estou achando que tô indo bem por ser a primeira vez longe deles por mais dias, sem ter o pai pra cuidar, porque toda vez que viajei a trabalho o Eli ficava com eles e eu ficava tranquila. Mas vai ser bom demais também viajar um pouco!".

Veja também