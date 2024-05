Viih Tube e Eliezer enfim revelam nome do segundo filho; saiba qual é e o que significa

A- A+

Depois de Lua... o Sol. Neste sábado (25), o casal Viih Tube e Eliezer, enfim, revelaram o nome do filho que está caminho. Em suas redes sociais, eles publicaram um vídeo mostrado que o segundo filho vai se chamar Ravi. Com origem no sânscrito, língua ancestral do Nepal e da Índia, Ravi significa “o Sol” ou “Deus do Sol”. Um outro significado, de origem francesa, é “encantado” ou “arrebatador”.

No vídeo, os ex-BBBs mostram, enquanto estouram balões com a pequena Lua e seus cães, opções de nomes, entre eles Sol, Noah e Luan. Também ajudam na revelação algumas figuras fantasiadas de bichos de pelúcia (porquinha, elefante etc.).

Uma grande produção, como é costume do casal quando se trata de vídeos na internet e, em especial, das festinhas da primeira filha, que sempre teve alguma comemoração de mesaniversário em grande estilo. A festa de primeiro aniversário de Lua, por exemplo, durou três dias, num resort, e custou cerca de R$ 3 milhões.

Em legendas no vídeo, o casal comenta: "Quem falou que nosso filho ia se chamar SOL acertou! Ravi significa Sol. Temos a Lua e agora o nosso Sol."

O bebê ainda nem nasceu, mas já tem uma "@" (arroba) para chamar de sua: @pequenoravi.

Nos últimos anos, Ravi tem aparecido no ranking dos nomes de bebês mais registrados no Brasil, ao lado de outros como Miguel, Gael, Maria Alice, Noah, Liz...

