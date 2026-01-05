Seg, 05 de Janeiro

TELEVISÃO

Viih Tube e Eliezer estreiam como apresentadores de programa infantil do SBT

Primeira edição do Domingo Animado com o casal de influenciadores foi ao ar em 4 de janeiro

Viih Tube e Eliezer estreiam como apresentadores de programa infantil do SBT - Foto: Reprodução/SBT

Viih Tube e Eliezer fizeram sua estreia como apresentadores infantis no Domingo Animado, do SBT, neste domingo (4). O programa foi ao ar entre 9h e 10h.

Em um cenário repleto de referências a brincadeiras infantis, como escorregador e cubo mágico, além de figurantes vestidos com trajes coloridos, o casal conversou com crianças que ligaram para a atração em busca de prêmios.

Reformulação no SBT
O SBT passa por reformulações em sua grade voltada ao público infantil. No mês de dezembro, a emissora comunicou o fim do programa Bom Dia & Cia., que era apresentado pelos palhaços Patati e Patatá, de segunda a sexta. O fato veio pouco depois da demissão de Rinaldi Faria, superintendente artístico e de programação e também criador da dupla.
 

