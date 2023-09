Viih Tube e Eliezer investem em 'super festas' para a filha mensalmente; veja fotos

A- A+

Todo mês, Viih Tube e Eliezer fazem tudo sempre igual. Para celebrar o nascimento da filha Lua Di Felice — que veio ao mundo no dia 9 de abril deste ano —, o casal de ex-BBBs arma super festas com direito a decoração temática mensalmente. Ao que ambos indicam, será assim até 2024, quando a criança completar 1 ano. Vêm por aí, portanto, mais sete "mesversários", como o casal define as comemorações temáticas. Todos têm ares de megaprodução, com bufê assinado por chefs, figurinos personalizados e cenário especial.

"A família toda entra na brincadeira, é tudo por você, minha pequena", exaltou Viih Tube, num post recente no Instagram. Nas redes sociais, parte dos seguidores dos ex-BBBs aprovam a frequência mensal das celebrações e dão sugestões para os próximas temas.

"Amo essa criatividade", comentou um internauta. "Se pode fazer isso, tem que fazer e se divertir mesmo", respondeu um admirador de Viih Tube. Outros seguidores, no entanto, tecem críticas ao fato. "Usando uma criança para fazer só ostentação", apontou uma pessoa no Twitter. "Uma cafonice", afirmou outra pessoa.

Na última sexta-feira (9), o "mesversário" de Lua Di Felice foi celebrado com um festão inspirado no desenho "Meninas super poderosas". Até agora, o casal de ex-BBBs já realizou celebrações com os seguintes temas: a apresentadora Xuxa; o programa infantil Teletubbies; a animação "Monstros S/A"; e a boneca Barbie, que recentemente inspirou o filme da diretora Greta Gerwig.

Em toda ocasião, são contratadas pelo menos sete empresas para produzir a festança. Há profissionais especializados em fotografia, cinegrafia — para registrar em vídeo a comemoração —, doces, balões, bolos, decoração, lembrancinhas especiais, flores, iluminação... Nada sai barato para o casal que recentemente se mudou para uma mansão, em São Paulo, avaliada em R$ 8,5 milhões.

"É tão prazeroso entrar na brincadeira por você minha princesa, eu já imagino quando você tiver sua personalidade e seus desenhos favoritos, e o papai e a mamãe fantasiados com você! Te amamos muito nossa pequena! Estaremos sempre aqui te dando as melhores lembranças e memórias possíveis!", exaltou Viih Tube, como se falasse com a filha, em vídeo publicado no Instagram.

