Viih Tube e Eliezer se mudam para mansão de R$ 8,5 milhões após seis meses de obras; veja fotos

A- A+

Viih Tube e Eliezer vão se mudar, enfim, para a mansão luxuosa que ambos adquiriram, por R$ 8,5 milhões, em junho do último ano. O casal de ex-BBBs usou as redes sociais para mostrar que os pertences da família foram encaixotados e estão sendo levados para o novo endereço, que ainda segue em obras — a reforma já dura seis meses.

Até que os últimos ajustes sejam realizados no imóvel localizado no condomínio Residencial Haras Guancan, na região da Granja Viana, na Grande São Paulo, Viih Tube e a pequena Lua Di Felice, de 10 meses, permanecerão em outro lugar, distantes da poeira. Mas por poucos dias.

"Vou mudar primeiro, sem a Viih e a Lua", revelou Eliezer, por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram. "A casa nova está pronta? Não, não está. Mas e aí? A gente vai mudar! Quer dizer, eu vou mudar primeiro. Já vou para lá nesta semana. E, assim que a casa estiver redondinha, a Viih vai com a Lua. Decidimos fazer assim numa tentativa de acelerar a obra (risos)", adiantou o empresário e influenciador digital de 34 anos.

Como é a nova casa de Viih Tube e Eliezer?

O imóvel de luxo onde vão morar Viih Tube e Eliezer está situado num terreno de 2.471 metros quadrados, em meio ao verde, e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos. As informações foram apuradas e confirmadas pelo Globo, que teve acesso a fotos da residência.

Localizada no mesmíssimo condomínio para onde se mudou recentemente a influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, a nova mansão do casal de influenciadores digitais — pais da pequena Lua di Felice, de 10 meses — passou por uma série de reformas antes de receber a família. "Vamos morar no meio de uma floresta. Do jeito que a gente imaginou. A casa não tem luxo, é bem rústica, mas é muito a nossa cara", contou Eliezer, em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

A casa de dois andares, em estrutura de madeira e metal, chama atenção pela sala de estar com 120 metros quadrados, com pé-direito de mais de seis metros de altura. O espaço se volta para a área externa, onde fica a piscina, e tem uma enorme porta de vidro que se abre inteiramente.

Entre os quatro cômodos, a suíte principal tem mais de 50 metros quadrados, além de um closet com porta-joias e dois banheiros — um para cada pessoa do casal. Um desses toaletes é equipado com banheira de hidromassagem.

"Novo estilo de vida"

Em março, pouco antes do nascimento da filha, Viih Tube colocou à venda a cobertura duplex onde mora com Eliezer, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O apartamento avaliado em R$ 2 milhões tem área de 400 metros quadrados e recentemente foi inteiramente reformado pela influenciadora digital.

Viih Tube e Eliezer contam que planejaram adotar um "novo estilo de vida" após o nascimento da filha. Os dois relatam que pretendem criar o bebê próximo à natureza e em ambiente que "não esbanje luxo", como frisa a influenciadora digital de 23 anos, que se tornou conhecida na internet aos 11 anos, depois de lançar um canal no YouTube.

"Fase diferente"

Viih Tube afirmou, em março de 2023, que ela e Eliezer "não se veem mais morando no apartamento" onde hoje vivem. E disse que a quantia adquirida com a venda do imóvel é bem-vinda no atual momento.

"O dinheiro vai nos ajudar para muita coisa que a gente pensa no futuro e no que gente quer investir. Super fez sentido para gente agora (vender o apartamento)... São fases diferentes. E é outro tipo de criação e rotina que eu quero que a Lua tenha", explicou a influenciadora digital, por meio de um vídeo publicado em rede social.

Veja também

BBB 24 Thiaguinho homenageia Rodriguinho, que está no "BBB 24", no dia do aniversário do brother