NOVO BEBÊ Viih Tube e Elizer anunciam, no "Mais Você", gravidez do segundo filho; veja como foi a revelação Os influenciadores digitais já são pais de Lua, que também participou do anúncio

Viih Tube e Eliezer serão mamãe e papai novamente. O casal de influenciadores digitais anunciou nesta segunda-feira (30), que “estão grávidos” do seu segundo bebê, durante o “Mais Você”, da TV Globo.

Os ex-BBBs foram os convidados do café da manhã de Ana Maria Braga. Antes do início do programa, durante uma “chamada”, os dois adiantaram que contariam uma “novidade boa” para o público.

Viih Tube e Eliezer anunciaram que estão esperando mais um filho. pic.twitter.com/aNAPhwex5p — PAN (@forumpandlr) April 29, 2024

Os dois já são pais de Lua, que tem pouco mais de um ano de idade. A revelação foi feita na presença da filha mais velha, que apareceu no colo dos pais, vestida com uma camisa estampada com a frase: “Promovida à irmã mais velha”.

Ana Maria, que parabenizou o casal e acariciou a barriga da gestante, pediu mais detalhes sobre a gravidez. “Chega em novembro. A gente está com 12 semana”, disse Viih Tube.

Os influenciadores ainda não sabem qual é o sexo da criança e garantiram que organizarão um “chá revelação”. Diferente de como foi na primeira gestação, no entanto, o evento não será transmitido online para o público.

“Estou bem traumatizada. Vai ser só com a família”, comentou a mãe, que recebeu várias críticas pela festa realizada para revelar o sexo de Lua.

