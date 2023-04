Viih Tube exibe nas redes as transformações da barriga após cesárea

A- A+

A influenciadora digital Viih Tube decidiu mostrar cada passo de sua gravidez durante os 9 meses de gestação para seus mais de 28 milhões de seguidores. No pós-parto não seria diferente. Em uma série de imagens, ela fez um apanhado de vídeos mostrando as mudanças do corpo dias após o nascimento da primeira filha, Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

“Chegamos num nível de intimidade que vocês me veem de fralda. Meu corpo dia após dia no pós parto pra vocês! E é isso aí, toda mamãe passa por isso”, comentou a influenciadora.

Nas imagens, que começam com uma hora após o parto, é possível ver manchas na barriga, e a textura da mesma com o útero ainda proeminente na hora do toque. Nos dias seguintes, ela mostra ainda o inchaço e o uso de fralda, além de um tape. "Pra encerrar, com 15 dias. E quando der um mês, vou fazer um tour pelo pós-parto", acrescentou ela.

Especialistas afirmam que levam em torno de 60 dias para o corpo da mulher voltar ao normal, porém, este tempo pode ser maior ou menor dependendo do tempo da amamentação.

Essas transformações envolvem não apenas questões físicas, mas também endocrinológicas (hormonais) e emocionais. Um exemplo do esforço que o organismo precisa fazer para voltar ao estágio anterior ao da gravidez é o do útero: na gestação, o útero chega a 32 centímetros e a 1,5 quilo. No puerpério, volta ao seu tamanho considerado normal, de 7 centímetros e 60 gramas, perdendo cerca de 1 centímetro por dia. O processo é chamado de renovação uterina e pode gerar cólicas desconfortáveis.

A amamentação colabora para o retorno da forma física, já que na sucção do leite pelo bebê, o organismo libera ocitocina de forma mais fácil. O hormônio é responsável pela retomada da forma anterior à gestação.

Assim, em um momento de mudanças físicas e também emocionais, é importante que a mãe adote cuidados para que esse período seja o menos doloroso possível.

É importante manter-se saudável, com a reposição de nutrientes e o uso de vitaminas, somado ao sulfato ferroso indicados no pré-natal até seis semanas depois do parto, ou enquanto durar a amamentação exclusivamente no peito. Enriqueça o cardápio com alimentos ricos em água, sobretudo frutas, proteínas e alimentos ricos em vitamina C.

