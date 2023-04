Viih Tube fala nota de Apgar da filha recém-nascida; entenda o teste

A- A+

A ex-BBB Viih Tube comunicou na quinta-feira (12) em seu perfil no Instagram o nascimento da filha Lua, fruto de seu casamento com o também ex-BBB Eliezer. No post, a influencer descreveu as medidas de peso, comprimento e a nota de Apgar da menina. "Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 às 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu Apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias."

https://www.instagram.com/p/Cq-vY1_uZSk/?igshid=YjNmNGQ3MDY=

Desenvolvido em 1953, pela anestesista norte-americana Virgínia Apgar. O teste Apgar analisa, ainda na sala de parto, no primeiro e no quinto minuto de vida, os batimentos cardíacos, reflexos, tônus muscular, cor da pele e respiração do recém-nascido.

Cerca de 90% dos bebês nascem em ótimas condições, com nota geral de 8 a 10. Abaixo disso, os índices revelam dificuldades: 7 (leve), de 4 a 6 (moderada) e de 0 a 3 (grave). A falta de oxigenação no organismo (anoxia) pode ser uma das consequências caso os problemas persistam por mais tempo.

Em todo o mundo, cerca de 4% dos recém-nascidos obtêm índice inferior a 7. Em alguns casos, os pequenos precisam ser encaminhados para a Unidade de Terapia Neonatal (UTI) Neonatal.

Nascimento prematuro, gravidez de risco, parto cesárea, tipo de anestesia aplicada e complicações no trabalho de parto estão entre os fatores que podem afetar a pontuação.

