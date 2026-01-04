A- A+

FAMOSOS Viih Tube impressiona ao mostrar recuperação do filho após queimadura grave: 'Muito melhor' De férias nos Estados Unidos, influenciadora digital e ex-BBB detalha tratamento do caçula após acidente doméstico que levou a internação

Curtindo dias de descanso em família na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais, neste fim de semana, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho caçula, Ravi, de 1 ano, fruto de seu casamento com o também ex-BBB Eliezer.

A criança sofreu queimaduras de segundo grau no fim de dezembro, e a influencer surpreendeu ao mostrar a evolução da recuperação da mão do caçula após o acidente doméstico.

Nos Stories do Instagram, a ex-BBB publicou uma foto da região afetada pela queimadura grave e tranquilizou os internautas ao falar sobre o tratamento durante a viagem.

"Mãozinha do Ravi já está muito melhor. Estamos trocando [os curativos] aqui na viagem com médicos daqui também", explicou ela, ao relatar os cuidados contínuos com o filho mesmo fora do Brasil.



No dia 21 de dezembro, Viih Tube revelou que Ravi precisou ser internado e passar por uma cirurgia após sofrer uma queimadura de segundo grau na mão. Segundo a influenciadora digital, o acidente aconteceu em questão de segundos. O menino estava acompanhado da babá após um passeio de buggy e, mesmo com o veículo desligado, acabou encostando a mão no motor ainda quente.



"Ravi fez uma queimadura de segundo grau, precisou internar e passar por uma cirurgia. Mas já está tudo bem, graças a Deus. Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque ele colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de 2º grau", contou Viih na ocasião.

Dias depois, ela voltou às redes sociais para informar que o filho precisou passar por um segundo procedimento médico, mas garantiu que tudo ocorreu conforme o esperado e que o menino seguia em recuperação. A criança agora segue com a mão enfaixadas, recuperando-se em casa.

