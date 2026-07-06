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Viih Tube reativa redes sociais e mantém reality polêmico somente no TikTok

Reality passou a ser alvo de críticas após exibir funcionários da casa participando de provas consideradas degradantes

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Viih Tube reativa redes sociais Viih Tube reativa redes sociais  - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube voltou às redes sociais neste fim de semana após ter os perfis no Instagram, TikTok e YouTube retirados do ar em meio à polêmica envolvendo o reality "As Patroas", gravado com funcionários de sua casa. O programa motivou uma investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT), mas a influenciadora não comentou nem a indisponibilidade temporária das contas nem o andamento do caso.

Desde que reativou os perfis, Viih Tube retomou a rotina de publicações. Nos stories do Instagram, divulgou um grupo de descontos em lojas online e, mais tarde, compartilhou registros assistindo ao jogo da seleção brasileira ao lado de familiares.

O reality, porém, não voltou integralmente às plataformas. Os episódios não estão mais disponíveis no Instagram da influenciadora. No TikTok, permanece apenas o primeiro capítulo. Já o segundo episódio, publicado na última quinta-feira, 2, não aparece em nenhuma das redes sociais. Os vídeos também não estão no perfil de Eliezer, já que eram publicados oficialmente na conta de Viih Tube.

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Investigação do MPT
Na sexta-feira, 3, o Ministério Público do Trabalho informou ao Estadão que realizou uma audiência de urgência com Viih Tube e Eliezer para obter esclarecimentos sobre denúncias relacionadas à produção e à divulgação do reality envolvendo os empregados domésticos do casal. Segundo o órgão, foram ouvidos os influenciadores e colhidos os primeiros esclarecimentos, etapa que marca o início da investigação.

Em nota, o MPT afirmou que a atuação foi motivada pela relevância social e pela ampla repercussão do caso. O órgão informou que irá apurar possíveis violações aos direitos trabalhistas, verificar se houve exposição incompatível com a dignidade dos trabalhadores e buscar, prioritariamente, soluções consensuais para adequação das condutas.

Polêmica
O reality passou a ser alvo de críticas após exibir funcionários da casa participando de provas consideradas degradantes, como uma dinâmica em que precisavam colocar as mãos dentro de um vaso sanitário e de uma lixeira para recuperar moedas de plástico. Após a repercussão, os influenciadores chegaram a retirar o programa das redes sociais, mas voltaram a publicar o conteúdo dias depois.

No segundo episódio, o casal afirmou que a controvérsia foi planejada para chamar atenção para o debate sobre a escala 6x1 e a precarização das relações de trabalho.

Até o momento, o casal não fez nenhum pronunciamento público sobre a audiência realizada pelo MPT nem explicou por que o reality deixou de aparecer no Instagram e nem o motivo pelo qual o segundo episódio segue fora do ar.

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