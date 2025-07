Viih Tube revela antes e depois de visual "mais ruivo" para novo personagem; confira

A- A+

Viih Tube divulgou seu novo visual em vídeo nos Stories. A atriz e influenciadora revelou que está se preparando para novo personagem e, para isso, acabou optando por um visual "mais ruivo".

"Amanhã já começo as gravações. Fiz a raiz do meu cabelo, corte bordado e selagem também para ficar mais prático", afirmou a influenciadora, que continuou: "Preferi deixar a personagem mais ruiva para dar uma diferenciada."

Ex-BBB 21, Viih Tube não deu detalhes sobre o novo projeto audiovisual, mas provavelmente trata-se de "TurmaTube — A primeira aventura", série live action que ela está desenvolvendo em parceria com o marido, Eliezer. A produção é inspirada no espetáculo infantil criado pela dupla, que também dá nome à loja de roupas e brinquedos para bebês do casal.

A série tem direção de Plinio Scambora, roteiros de Ana Durães, Verônica Honorato e Maria Shu, e é uma produção da ViihTube, +Galeria, Telefilms e Pier 66.

