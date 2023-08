A- A+

CELEBRIDADES Viih Tube revela que tem alucinações com bebê chorando: "Nunca descanso! Não consigo" Ex-BBB diz que tem dificuldade de se afastar da filha, a pequena Lua Di Felice, de 3 meses, fruto de seu relacionamento com Eliezer

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube revelou, por meio das redes sociais, que constantemente tem "alucinações" — palavra usada por ela — no momento em que está distante da filha. A jovem de 22 anos, mãe da pequena Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, conta que mal consegue se afastar da bebê de 4 meses. E, quando isso acontece, ela acaba delirando e passa a ouvir choros de criança.

"É aquela coisa... O Eli é super parceiro, e ele fala: 'Vai lá, amor, toma seu banho, lava o cabelo, pode descansar'. Normalmente fico com ela (com a Lua) na parte da manhã. E aí de tarde ele aparece e fica mais com ela, para eu descansar um pouquinho. Mas eu nunca descanso! Não consigo", relatou ela, por meio dos stories do Instagram.





Na manhã desta segunda-feira (7), a ex-BBB contou que não lava o cabelo há pelo menos três dias. "Se vou tomar banho, fico ouvindo minha filha chorar. Mas ela não está chorando! São alucinações. E aí não consigo tomar banho calma, sabe? Não consigo!", lamentou ela.

