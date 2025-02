Viih Tube comemora três meses de Ravi: "Você é um guerreiro"

A- A+

Viih Tube amanheceu nesta terça-feira celebrando os três meses de Ravi, que chegou a ficar internado pouco depois de nascer por causa de uma inflamação intestinal grave.

No post do Instagram com fotos do bebê, a influenciadora disse que imaginava esse momento nas horas mais difíceis no hospital.

"Feliz 3 meses meu pequeno príncipe Hoje o dia já começou agradecendo pela sua vida, pela sua saúde, eu me lembro que quando passamos aquilo tudo no hospital eu fechava meus olhos e imaginava você já com 3 meses pra me acalmar, imaginava a fase mais frágil passando", escreveu ela.

"E parece que eu só abri os olhos e já estamos aqui, passou tão rápido ♥️ Mas você está MUITO mais forte, saudável do que eu poderia imaginar. Você se recuperou de tudo TÃO rápido meu príncipe que nem parece que passamos tudo aquilo! Você é FORTE, você é um GUERREIRO, você é meu PRÍNCIPE "

A postagem foi compartilhada com o perfil @pequenoravi, criado quando ele ainda nem tinha nascido. Hoje, a conta já tem mais de 500 mil seguidores.

A filha mais velha de Viih Tube e Eliezer, Lua, prestes a completar 2 anos, também tem sua própria conta, com 2.7 milhões de seguidores.

Nascimento de Ravi

Foram 19 horas de trabalho de parto até o menino chegar ao mundo. Depois, Viih Tube ainda precisou ficar cinco dias na UTI.

Com 15 dias de vida, o menino precisou ser internado após evacuar sangue. A suspeita dos médicos, de acordo com entrevista dos pais ao "Fantástico", foi enterocolite, uma inflanação nos intestinos delgado e grosso do bebê, que pode ter sido causada por alergia alimentar.

