FAMOSOS Viih Tube, Virginia Fonseca e outros famosos investem em festas de "mesversários" de luxo Lista tem de superprodução com decoração junina a evento mais sóbrio

Não são apenas os aniversários de filhos de famosos que são grandes produções. Os "mesversários" também. Casais famosos como Viih Tube e Eliezer e Virginia Fonseca e João Felipe são alguns dos pais famosos que não medem esforços (e dinheiro) para comemorar meses de vida dos filhos.

Abaixo, reunimos alguns exemplos de festinhas de menos de 1 ano que mais pareceram banquetes.

Lua

A filha dos ex-BBB´s Viih Tube e Eliezer, que completou quatro meses no início de agosto, ganhou uma superfesta com tema do programa de TV "Teletubbies". A superprodução teve direito a bebê e a pais fantasiados.

"É tão prazeroso entrar na brincadeira por você, minha princesa, eu já imagino quando você tiver sua personalidade e seus desenhos favoritos, e o papai e a mamãe fantasiados com você! Te amamos muito nossa pequena! Estaremos sempre aqui te dando as melhores lembranças e memórias possíveis!", escreveu Viih Tube.

Maria Flor

A caçula da influenciadora Virginia Fonseca e do sertanejo João Felipe completou nove meses em julho e ganhou uma comemoração com bolo gigante e supercoroa de flores.

"9 meses do amor das nossas vidas!!! Nossa pequena Flor, tão meiga, sorridente, carinhosa. Florzinha, peço a Deus pela sua vida todos os dias, que lhe dê muita saúde, amor e paz!!!! Sua família te ama filha, feliz seu dia", escreveu Virginia.

Em junho, quando completou 8 meses, a menina ganhou uma festa com temática junina.



Melanie

A filha de MC Loma, ao completar oito meses em maio deste ano, foi fantasiada de princesa Fiona para uma festança com o tema do filme "Shrek".

"8 meses do amor da minha vida e a cada dia que passa eu só tenho certeza que você foi a melhor coisa da vida !!", escreveu a cantora.

Luca

A decoração foi mais sóbria, mas ainda assim houve festinha para comemorar o primeiro m~es de Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, comemorado em março.

"Primeiro mês de vida do meu Luca, com direito a muito amor e visitas super especiais! Obrigada a presença de todos meus familiares e amigos por celebrarem com a gente esse momento tão lindo, amamos vocês!", escreveu a atriz.

