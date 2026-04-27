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NOVELAS Vilão em "A Nobreza do Amor", Nicolas Prattes fala sobre experiência inédita: "Nunca gravei tanto" Ator interpreta o ambicioso Mirinho na novela das seis, após uma série de mocinhos na televisão

RIO DE JANEIRO - “Não entendi ainda se [os telespectadores] estão amando ou odiando”. A dúvida de Nicolas Prattes diz muito sobre Mirinho, seu primeiro vilão após uma sequência de mocinhos em novelas. O personagem do ator em “A Nobreza do Amor”, da TV Globo, costuma despertar sentimentos mistos no público.

Ambicioso e mimado, o filho de Casemiro Bonafé (Cássio Gabus Mendes) quer controlar a fortuna do pai e tirar do caminho Tonho (Ronald Sotto), afilhado e braço-direito do coronel. Com a chegada de Alika (Duda Santos) a Barro Preto, a moça também vira alvo de sua obsessão.

Ao longo de pouco mais de um mês em que o folhetim está no ar, Mirinho já foi capaz dos planos mais reprováveis para prejudicar o rival e conquistar a princesa de Batanga. Ao mesmo tempo, o jeito sedutor e bem humorado do bon vivant o torna um vilão que o público “ama odiar”.



A experiência de interpretar o antagonista da trama rendeu a Nicolas algumas horas a mais no set. “Nunca gravei tanto. Acho que o vilão vive a vida dele e a do mocinho também. Então, antes eu vivia só a minha vida e os outros atrapalhavam. Agora, eu tenho que atrapalhar a vida dos outros”, brinca o ator, que conversou com a imprensa nos Estúdios Globo, após encerrar as filmagens do dia.

Sem justificar as maldades cometidas por Mirinho, Nicolas busca entender a complexidade do personagem para construí-lo da melhor maneira. “É um cara que, se ele não for feliz, ninguém mais vai ser. Mas acho que muito disso vem do amor que ele gostaria de ter tido na infância e não teve”, tenta explicar.

Uma vantagem de ser o vilão, segundo Nicolas, é poder “brincar” na atuação. “Quando a Adriana Esteves me encontrava em ‘Mania de Você’, ela dizia assim: ‘Ai, príncipe, você não pode nem ser engraçado, né?’. É que o mocinho tem o compromisso de ser reto e transparente. Com o Mirinho eu posso dizer absurdos, falar uma coisa e sentir outra. Acho que isso se aproxima um pouco do que a gente é na vida”, pondera.

Durante a preparação para a “Nobreza do Amor”, o ator viveu um desafio dobrado. Na época, ele estava concluindo as filmagens de “Minha Vida com Shurastey”, filme baseado na história real de Jesse Koz e seu cachorro, que morreram em um acidente nos Estados Unidos em 2022.

“Um dia eu estava filmando em Nova York, marcando -28°C, e no outro em Seropédica [bairro do Rio de Janeiro], filmando um externa, com sensação térmica de 50°C. Fiquei umas quatro semanas assim, entre o filme e a novela. Foi um desafio enorme”, compartilha.

Por causa do longa-metragem, Nicolas adotou um golden retriever, que chegou a participar de algumas cenas da produção. Além do Brasil e dos Estados Unidos, a equipe filmou na Argentina, na Costa Rica e no Panamá, revivendo o caminho percorrido pelo influenciador catarinense, que ficou conhecido por viajar pelo mundo a bordo de um Fusca 1978, ao lado de seu pet.

Diego Freitas, mesmo diretor do fenômeno da Netflix “Caramelo”, assina a direção de “Minha Vida com Shurastey”. Segundo Nicolas, o primeiro trailer deve ser divulgado em junho e a previsão de estreia nos cinemas é para janeiro de 2027. “É aquele filme que fala para a gente que o importante não é a chegada, mas sim todo o caminho”, pondera o ator, que divide com a companheira, a apresentadora Sabrina Sato, os cuidados de cinco cães.

“Já virou matilha. A gente só mora lá e paga aluguel a eles”, brinca. Como a família mora em São Paulo e ele tem passado boa parte do tempo no Rio, por conta da novela, o ator fez um acordo com a enteada de 7 anos. “Eu trago um por mês comigo, porque meus cachorros também morrem de saudade. Aí pergunto para a Zoe: ‘qual pode vir essa semana?’ Ela que faz a escala. O que ela falou, tá falado”, diverte-se.

*O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da TV Globo.

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