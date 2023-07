Villa onde Anitta passa férias custa até 12 mil euros por semana; saiba como ricos escolhem refúgios

A- A+

Passando uns dias na Itália, Anitta mostrou aos seguidores na nesta sexta-feira (0) a casa em que está hospedada. Falando em italiano, a cantora mostrou alguns dos espaços da área externa da mansão, que conta com espreguiçadeiras, guarda-sóis e piscina. A arquitetura conta com arcos e pilastras de pedras, clássica de construções europeias.

Anitta parece estar em uma espécie de villa. De acordo com um site italiano especializado, um aluguel nessas vilas podem variar de €1000 até €12 mil por semana. O preço varia com o número de acomodações, área da propriedade e, claro, localização.

Segundo Luan Oliveira, representante comercial da Luxo Brasil (corretora especializada em imóveis de luxo) existem cinco principais fatores que ajudam os clientes a escolherem seu refúgio de alto padrão:

Localização: "A localização é um fator chave na escolha de uma locação de luxo. Recebemos dos mais variados pedidos de destino, sendo eles no litoral, para aproveitar as praias; serra, para quem gosta de temperaturas amenas; ou campo, para estar em contato com a natureza. A facilidade de centros gastronômicos e opções de lazer próximos à casa também é importante."

Privacidade e exclusividade: "A sensação de segurança e exclusividade são pontos-chave. O objetivo principal é ter tempo de qualidade com a família e os amigos, e ter desconhecidos compartilhando esses espaços não fazem parte dos planos, normalmente."

Instalações e comodidades: "Todos os cômodos e instalações precisam estar em perfeito estado de conservação, funcionalidade e limpeza em uma propriedade de luxo. O alto valor agregado quando não se tem problema durante a estadia faz toda a diferença na experiência do cliente. Piscina limpa, lençóis sem manchas e quartos arrumados são fortes exemplos dessa exigência."

Qualidade e design: "A qualidade da propriedade e seu design são aspectos importantes a serem considerados. Imóveis de luxo geralmente são projetados com atenção aos detalhes, oferecendo interiores amplos e elegantes, móveis de alta qualidade e acabamentos sofisticados."

Serviços e atendimento: "O serviço e o atendimento ao cliente fazem uma grande diferença na experiência de uma locação de alto padrão. A propriedade que oferecer serviços personalizados, como chef particular, mordomo, serviço de limpeza diário ou qualquer outro serviço, consegue promover a felicidade do hóspede e fazer com que ele queira voltar ao imóvel."

É importante lembrar que as preferências podem variar de pessoa para pessoa, por isso é essencial identificar durante a conversa com o cliente as melhores opções que se encaixam no seu perfil.

