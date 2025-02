Vilma é ''cobra'' e Maike é ''cachorro sem vergonha'', diz Giovanna após eliminação do BBB 25

A- A+

Giovanna foi a terceira eliminada do BBB 25 na noite desta terça-feira, 4, com 52,61% dos votos. O Paredão foi o primeiro da edição a ser disputado de maneira individual, mas os participantes ainda não sabem da novidade. Sua dupla no jogo, Gracyanne Barbosa, participa da dinâmica do Quarto Secreto e retornará ao programa nos próximos dias.

Após deixar a casa, Giovanna participou do quadro "Cesincerão", comandado por Ceci Ribeiro, e fez revelações sobre seus colegas de confinamento. Durante a entrevista, a ex-BBB comentou sobre Maike, com quem se envolveu no reality. Questionada se considerava o irmão dele um belo cunhado, ela inicialmente concordou, mas depois voltou atrás.

"Não seria, não, agora já não quero mais, depois desse negócio da Renata". A mudança de opinião ocorreu após assistir a imagens da aproximação entre Maike e Renata durante o programa.

Ao ser perguntada se teria ficado com João Pedro caso não tivesse se envolvido com Maike, Giovanna descartou a possibilidade e explicou que enxerga o brother apenas como um "irmãozinho".

A entrevista também contou com uma brincadeira relacionada à profissão da eliminada, que é médica veterinária. Ceci pediu que Giovanna comparasse os participantes a animais, e as respostas foram diretas: Vilma foi classificada como "cobra", Renata como "pavão", Eva como "lobo em pele de cordeiro" e Maike recebeu o título de "cachorro sem vergonha".

Giovanna também opinou sobre o futuro do jogo, afirmando que acredita que a amizade entre Eva e Renata pode não durar e resultar em uma traição entre as amigas no jogo. A médica veterinária ainda afirmou que Vilma não tem chances de vencer o reality.

