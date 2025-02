A- A+

REALITY Vilma pede desculpas a Aline após indicação ao paredão: ''Deveria ter pensado melhor'' Diogo e Vilma e Aline e Vinícius se salvaram do Paredão na prova Bate-Volta

Após uma polêmica formação de Paredão no Big Brother Brasil 25, Vilma e Aline acertaram as contas na tarde desta segunda-feira, 3. Em uma longa conversa, a mãe de Diogo pediu desculpas para Aline por indicá-la para a eliminação.

"Eu estou sendo sincera com você, não foi por mal, foi uma hora que eu deveria ter pensado melhor. Perdão", pediu Vilma.

Na dinâmica desta semana, as duas duplas mais votadas pela casa deveriam escolher uma terceira dupla para indicar ao Paredão. Diogo e Vilma e Gracyanne e Giovanna foram escolhidos e, no Contragolpe, optaram por indicar Aline e Vinícius para a eliminação.

Durante o processo da indicação, Diogo e Vilma priorizaram a proteção de João Pedro e João Gabriel.

Diogo e Vilma e Aline e Vinícius se salvaram do Paredão na prova Bate-Volta, mas o clima ficou estranho entre as duplas. Vilma, então, justificou o voto em Aline ao argumentar que ela, que era Anjo, não a imunizou.

"Naquela hora da imunidade, como eu gostaria de ganhar aquela imunidade. Estava morrendo de medo. Aí você deu para Joselma, mas ninguém aqui vota nela. Naquela hora, vou ser sincera, veio isso: ela não me salvou, vou puxar. Não foi de maldade. A gente até erra, porque quer ser muito coração", revelou.

"Nosso medo maior era ir para o Paredão com dona Delma e Gui", revelou Aline. "Em relação à senhora e Diogo, o que estava ao nosso alcance era não colocar vocês no Monstro. Nada impedia, mas falei ‘não quero fazer isso porque estou me aproximando’", afirmou a participante.

Nos últimos dias, Aline e Diogo passaram a se envolver romanticamente. Isso, no entanto, não impediu que o brother votasse no affair.

"Ainda que colocasse o Monstro, não era eliminar um sonho de vocês. E quando vocês escolhem duas pessoas para irem ao Paredão, não tem controle do que o público está pensando", argumentou Aline.

Com o escape das duas duplas, o Paredão foi formado com Diego e Daniele e Gracyanne e Giovanna.

A dinâmica, no entanto, será diferente das demais. Somente um dos integrantes da dupla será eliminado por votação popular. O outro membro será enviado para o Quarto Secreto — onde receberá informações privilegiadas do jogo — e, após alguns dias, voltará para a casa imune. O resultado será conhecido na próxima terça-feira, 4.

Veja também