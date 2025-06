Vin Diesel diz que personagem de Paul Walker estará em último filme de "Velozes e Furiosos"

A- A+

A famosa saga de ação "Velozes e furiosos" está chegando ao fim com o décimo primeiro filme, que promete ser a conclusão definitiva das aventuras de Dominic Toretto e sua equipe. Embora "Velozes e furiosos X" tenha deixado os fãs com sentimentos mistos devido ao seu final aberto, os produtores da franquia parece estar planejando um final memorável.

Durante sua aparição no Fuel Fest, um evento para entusiastas de automóveis realizado em Pomona, na Califórnia, Vin Diesel surpreendeu os participantes ao se referir diretamente ao próximo filme.

Segundo declarações de veículos de comunicação como a "Variety", o ator revelou que o estúdio propôs que ele encerrasse a saga em abril de 2027, o que ele aceitou, proponto três condições: retornar as filmagens em Los Angeles, retomar as corridas de rua como eixo central da história e reunir os personagens Dominic Toretto e o ex-policial de Los Angeles, Brian O'Conner.

A menção ao retorno de Brian O'Conner surpreendeu os fãs da franquia, já que o ator que o interpretou, Paul Walker, morreu em 2013. Embora seu personagem tenha sido dispensado em "Velozes e furiosos 7" por meio de uma montagem especial que utilizou seu irmão, Cody Walker, e efeitos visuais, não está descartado que ele possa reaparecer por meio da tecnologia digital, como já aconteceu em outras produções.

Até o momento, nem a Universal Pictures nem a equipe de produção confirmaram oficialmente se essa ideia vai se concretizar, mas as expectativas entre os fãs estão maiores do que nunca.

A morte do ator

O ator Paul Walker, conhecido por interpretar Brian O'Conner na saga "Velozes e furiosos", morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, após um acidente de carro na Califórnia, Estados Unidos. Walker era passageiro de um Porsche Carrera GT dirigido por seu amigo e consultor financeiro, Roger Rodas, que também morreu no acidente.

Ambos haviam participado de um evento beneficente organizado pela Fundação Reach Out Worldwide, fundada pelo próprio ator para apoiar vítimas de desastres naturais. Minutos após deixar o local, o veículo colidiu com um poste de luz e várias árvores antes de pegar fogo. De acordo com o relatório do legista do Condado de Los Angeles, o carro estava a uma velocidade estimada entre 130 e 150 quilômetros por hora, bem acima do limite legal na região.

As investigações descartaram a presença de drogas ou álcool nos corpos e concluíram que o acidente foi causado por excesso de velocidade e perda de controle do veículo. A trágica morte de Walker ocorreu durante um intervalo nas filmagens de "Velozes e furiosos 7", o que levou à reescrita do roteiro, ao uso de dublês digitais e à colaboração de seus irmãos Cody e Caleb Walker para completar suas cenas e homenageá-lo no filme.

