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CINEMA "Vingadores: Doutor Destino" tem trailer final divulgado Novo longa da franquia estreia em 16 de dezembro nos cinemas brasileiros

A menos de um mês de sua estreia, "Vingadores: Doutor Destino" teve seu último trailer divulgado na manhã desta segunda-feira, 23. A prévia acompanha Steve Rogers (Chris Evans), que retornou ao passado para viver ao lado de Peggy Carter (Hayley Atwell) após os eventos de "Vingadores: Ultimato", levando uma vida pacata e criando seu filho até ser interrompido pelo Quarteto Fantástico.

Convocado de volta à ação, o ex-Capitão América se reencontra com Thor (Chris Hemsworth), com quem reúne os outros heróis da Terra para tentar impedir que o Doutor Destino (Robert Downey Jr ) destrua o multiverso. Além dos Vingadores originais, os Novos Vingadores, introduzidos em Thunderbolts, e os X-Men da extinta franquia da Fox também entram no combate.

Outro destaque da prévia é a pequena aparição de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), que protagonizou Gavião Arqueiro e cuja última aparição foi na cena pós-créditos de As Marvels, de 2023. O retorno da personagem foi confirmado na noite de domingo, 22, nas redes sociais da Marvel.

Painel dedicado na CCXP

Um dos principais lançamentos nos cinemas de 2026, "Vingadores: Doutor Destino" será o grande destaque da CCXP26, que terá um dia completamente dedicado aos lançamentos da editora norte-americana. Chamado de Marvel Day, o dia 3 de dezembro contará com quadrinistas, produtores, atores e algumas surpresas sobre o futuro da Marvel.

Até o momento, a organização da CCXP não confirmou quais nomes marcarão presença no painel que ocupará o principal palco da convenção, o Palco Thunder.

"Vingadores: Doutor Destino" estreia em 16 de dezembro nos cinemas brasileiros. As demais produções do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) estão disponíveis no Disney+.

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