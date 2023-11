A- A+

turnê Vinho, sorvete e até cristais: saiba o que Taylor Swift exigiu no camarim na Argentina Cantora está em turnê com a "The Eras Tour" e chega ao Brasil para seis apresentações; lista de pedidos da artista teria incluído até flores frescas e área exclusiva para descanso

A cantora Taylor Swift chegou ao Brasil nesta quinta-feira (16) para as apresentações da The Eras Tour. Antes, a loirinha de 33 anos esteve em Buenos Aires, na Argentina, e não economizou nas exigências para o seu camarim. Segundo o jornal Clarín, a estrela teria pedido que o local fosse revestido por cristais Swarovski, tivesse flores frescas e uma área exclusiva para descanso antes de subir ao palco.

Além disso, na lista de pedidos estariam 100 garrafas luxuosas de vinho, 100 garrafas de champanhe, dezenas de potes de sorvete da marca Ben & Jerry's, a sua preferida, 300 garrafas de água natural e com gás, vegetais cozidos no vapor, sanduíches, iogurtes e frustras frescas.

Hambúrguer, café com leite e corrida

Prestes a fazer seus shows no Brasil, uma pergunta que continua sendo alvo de curiosidade dos fãs é: como ela consegue resistir fisicamente com shows que duram três horas, executar um repertório de 44 músicas e ainda cantar, dançar e desfilar pelo palco? Aprofundar-se em suas rotinas de condicionamento físico não é fácil, visto que Taylor é bastante reservada sobre seus hábitos de treino e bem-estar.

Um dos primeiros e únicos registros em que Taylor Swift conta em primeira pessoa como se mantém fisicamente é uma entrevista que deu ao portal médico WebMD. Nessa conversa ela revelou que um dos pilares de sua vida saudável é ter playlists com suas músicas favoritas no celular para curtir mais na hora de se exercitar.

Além disso, ela disse que tenta basear seus hábitos alimentares na alimentação intuitiva – um tipo que ensina as pessoas a comerem o que o corpo pede. “Durante a semana procuro uma alimentação saudável, muitos vegetais, saladas, iogurte e sanduíches. Nos finais de semana me delicio e como hambúrguer, batata frita e café com leite”, confessou.

Ela também compartilhou que gosta de correr, principalmente no ritmo de suas músicas favoritas. “Isso me garante o benefício adicional de encontrar um espaço ao ar livre para me exercitar onde quer que eu esteja”, disse ela sobre a dificuldade de ir à academia durante a turnê.

Outro elemento adicional que a cantora deve ter em mãos é a água. Swift confessou em entrevista a um meio de comunicação gastronômico que manter-se hidratada é de vital importância para ela. “Tenho muita água no vestiário porque bebo cerca de dez garrafas de água por dia. Eu diria que é quase a coisa mais importante que deve estar lá”, revelou a cantora.

Por último, em relação às vitaminas e suplementos nutricionais, Swift disse à revista Elle que toma L-teanina para reduzir o estresse e a ansiedade e magnésio para a saúde muscular e energia. A L-teanina é um aminoácido que ajuda a manter a mente alerta e aumenta os níveis de dopamina no cérebro. Já o magnésio é um mineral que estimula a produção saudável de serotonina e também ajuda a dormir.

“Demorei muito para treinar meu cérebro para entender que alguns quilos a mais podem significar curvas, cabelos fortes e mais energia. Trabalho diariamente para aceitar meu corpo e me amar como sou”, diz.

Veja também

Rio de Janeiro Homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor repercute em jornais internacionais