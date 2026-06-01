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FAMOSOS Vini Jr. comenta xingamentos a Virginia durante amistoso da Seleção e faz pedido O camisa 7 afirmou que o ambiente no Maracanã havia sido especial, mas lamentou as ofensas direcionadas à influenciadora

A vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá, na noite deste domingo, 31, ficou marcada não apenas pelo placar de 6 a 2 no Maracanã, mas também por um episódio que repercutiu fora das quatro linhas. Após marcar um dos gols da partida, Vini Jr. viu parte da torcida direcionar ofensas à influenciadora Virginia Fonseca, sua ex-namorada, que acompanhava o amistoso em um dos camarotes do estádio.

Horas depois do confronto, o camisa 7 utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. Em uma publicação no Instagram, o jogador pediu que os torcedores não direcionassem ataques à empresária e destacou que o relacionamento entre os dois terminou de forma respeitosa.

Vini Jr. comenta xingamentos a Virginia durante amistoso da Seleção e pede respeito - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Apelo por respeito

Ao compartilhar uma foto de Virginia vestindo a camisa da Seleção, Vini Jr. afirmou que o ambiente no Maracanã havia sido especial, mas lamentou as ofensas direcionadas à influenciadora. O atacante ressaltou que os dois viveram uma história importante e que, apesar do término, o respeito e o carinho permanecem.

"Ambiente foi mágico no Maraca, mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O carinho e o respeito seguem", escreveu Vini Jr

Virginia compartilhou o pronunciamento do ex-namorado em suas redes sociais e agradeceu pela atitude do jogador.

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