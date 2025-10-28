A- A+

RELACIONAMENTO Vini Jr. e Virginia assumem relacionamento com uma surpresa do jogador em Madri; veja as fotos Boatos sobre os dois estarem juntos surgiram em julho depois do aniversário do jogador

Vinicius Júnior e Virginia Fonseca assumem o relacionamento. O jogador postou uma foto com a influenciadora nesta terça-feira (28), confirmando o romance entre os dois após uma viagem para Mônaco.

Nas fotos compartilhadas por Vini Jr. é possível ver rosas vermelhas, ursos de pelúcia, balões em formato de coração, além de duas jóias que o jogador presenteou a amada, em Madri, na Espanha. A publicação atingiu dois milhões de curtidas em meia hora, além de milhares de comentários de pessoas surpresas, celebrando e parabenizando o casal.

Os rumores do envolvimento entre as duas personalidades surgiram após a ida de Virginia ao aniversário de Vini Jr. em julho deste ano. No entanto, em outubro, após uma modelo expor troca de mensagens com o jogador do Real Madrid, a influenciadora decidiu romper com ele, admitindo uma decepção porque estava conhecendo melhor o atacante.

Vini Jr. reconheceu o erro e fez um pedido de desculpas público nas redes sociais. Então, Virginia deu uma segunda chance ao jogador, inclusive viajando pela quarta vez para Madri, onde Vinicius mora.

A influenciadora acompanhou o jogo do Real Madrid contra o Barcelona no domingo (26), em seguida viajou com Vini Jr. para Mônaco. Na última segunda-feira (27), o atacante surgiu ‘’disfarçado’’ nos stories de Virginia durante um almoço na cidade-estado, na França.





Veja também