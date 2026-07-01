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celebridades Vini Jr. e Virginia reataram? Rumores aumentam após foto de influencer em mansão alugada pelo craque Influenciadora compartilhou imagens ao lado dos filhos em uma mansão que seguidores identificaram como o mesmo local ocupado pela família de Vini Jr. durante o torneio

Com postagens feitas por familiares de Vinícius Júnior e, depois, por Virginia Fonseca, a web começou a debater se o jogador e a influenciadora estariam na mesma mansão durante a Copa do Mundo, nos Estados Unidos. A coincidência dos registros publicados nas redes sociais rapidamente alimentou especulações de uma possível reconciliação entre os dois, que ainda não comentaram os rumores.

A movimentação começou depois que Virginia compartilhou imagens ao lado dos filhos em uma mansão que seguidores identificaram como o mesmo local ocupado pela família de Vini Jr. durante o torneio.

Detalhes da arquitetura, dos jardins e de áreas comuns exibidas nas publicações foram comparados por fãs, que passaram a sustentar a hipótese de que ambos estariam hospedados no mesmo endereço, em Saddle River, Nova Jersey, cuja arquitetura é Inspirada no Palácio de Inverno de São Petersburgo.

O imóvel, avaliado em cerca de R$ 55 milhões, foi alugado pelo atacante para receber pais, irmãos e outros familiares ao longo da competição.

A propriedade reúne 13 quartos, salão de baile, duas piscinas, quadra oficial de tênis, adega climatizada, elevador de vidro e amplas áreas de lazer, tornando-se um dos cenários que mais chamaram atenção durante a passagem da família do jogador pelos Estados Unidos.

Virginia está no país para acompanhar a Copa do Mundo e também aproveita a viagem ao lado dos filhos. Nos últimos dias, a influenciadora publicou uma série de registros da hospedagem, mostrando diferentes ambientes da residência e momentos em família. As imagens, porém, acabaram despertando mais interesse pelas semelhanças com o imóvel já exibido por parentes do jogador do que pela rotina da viagem em si.

Os rumores de reaproximação entre Virginia e Vinícius Júnior circulam desde o início do Mundial e ganharam novo fôlego com a sequência de publicações.

Apesar da intensa repercussão nas redes sociais, não há confirmação de que os dois estejam hospedados juntos nem de que tenham reatado o relacionamento. Ainda assim, a coincidência das postagens foi suficiente para recolocar o suposto casal entre os assuntos mais comentados pelos fãs durante a competição

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