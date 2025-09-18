Vini Jr. posta fotos em mansão de Madri durante visita de Virginia Fonseca: 'Eu sou quem eu sou'
Amigo de influenciadora que está hospedado com ela em mansão do jogador em Madri comenta postagem
Vini Jr. enfim reapareceu. O jogador do Real Madrid publicou algumas fotos nesta quinta-feira (18) em sua mansão em Madri, na Espanha, em meio a uma visita de Virginia Fonseca — com quem estaria envolvido em um affair — e de alguns amigos dela. O atleta, entretanto, não fez qualquer menção à presença da influencer na casa. Na legenda, escreveu somente: “Eu sou quem eu sou”.
Nos comentários, Hebert Gomes, que também está na casa, comentou “Big seven” em referência ao número da camisa de Vini no time europeu.
As especulações sobre a estadia de Virginia no local começaram na quarta-feira (17). Desde que ela voltou à capital espanhola, está na casa do jogador. A também empresária publicou até stories no Instagram treinando na academia do atleta brasileiro.
Os internautas logo identificaram as semelhanças entre o local onde está Virginia e o espaço de treino de Vini são muitas como o piso em tom azulado a alguns aparelhos modernos, com os mesmos adereços, além da iluminação de LED, feita com uma fita luminária dupla que se estende pelas arestas do teto.
Em outras publicações, a influencer também deixou escapar outros itens que “comprovam” a sua estadia na mansão de Vini Jr. — e não são apenas na academia. Internautas notaram que Virginia tem gravado vídeos com um lustre ao fundo, o mesmo que aparece em fotos do jogador do Real Madrid.
Além disso, a empresária ainda fez registros nas escadas da casa, onde Vini também já posou para fotos. “O lustre das escadas do vídeo da Virginia. Ela está lá”, apontou uma internauta.