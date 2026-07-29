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celebridades Vini Jr. remove 175 perfis nas redes e deixa de seguir Bella Campos, Yasmin Brunet e Mel Maia Reposicionamento do jogador nas web ocorreu durante uma viagem com a namorada Virginia Fonseca para a Jamaica

Em meio ao bafafá sobre Vini Jr. ter deixado de seguir várias mulheres em seu perfil nas redes sociais, o site Socialblade, que reúne dados sobre o Instagram, confirma que o jogador do Real Madrid removeu 175 perfis de sua lista de seguidos — movimento que aconteceu logo após a reaproximação com Virginia Fonseca.

Uma lista que circula nas redes aponta nomes que chamaram atenção, como Bella Campos, Yasmin Brunet e Mel Maia, mas a relação inclui ainda atrizes, influencers e celebridades estrangeiras.

A “faxina digital” teria incluído também Paloma Bernardi, Erika Schneider e Carolina Portaluppi (esta última, aliás, é filha do ex-jogador Renato Gaúcho). Do lado internacional, aparecem a cantora Natti Natasha e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau.

A lista ainda cita uma série de outros perfis, entre eles pessoas conhecidas nas redes como a modelo Juliana Nalu, a estilista Isa Silva e as influencers Duda Borges e Marina Ferrari, que comentou o caso.

“Não acho que foi ela. Não é possível que uma mulher bem-sucedida, independente, bonita e gostosa vá ficar preocupada com quem o namorado segue. Não entra na minha cabeça”, disse ela se referindo à Virginia, que é apontada por alguns internautas como a pessoa por trás da limpa.

Amanda Diaz, Anna Cangussu, Bella Bonato, Chelsea Vidal, Lari Santos, Camila Canuto, Dada Favatto, Patricia Ramos, Gabi Lopes, Nicole Lilyen, Sol Andrade e Valentina Isabel Gómez, entre outros nomes conhecidos na web.

A limpa nas redes não foi a única mudança percebida no comportamento do jogador. A modelo Day Magalhães, que já teve affair com o atacante e, inclusive, apontada como pivô da separação de Vini e Virginia meses atrás, contou à revista Quem que o atleta, trocou de número e desativou o WhatsApp antigo, justamente durante a viagem à Jamaica ao lado de Virginia.

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