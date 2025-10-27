A- A+

CELEBRIDADES Vini Jr. surge ''disfarçado'' ao lado de Virginia Fonseca durante almoço em Mônaco; veja imagem Jogador e influencer, que estariam vivendo um affair, estão aproveitando folga em Mônaco

É bem verdade que, ao lado de Virginia Fonseca, Vini Jr. também tem mostrado um pouco de seu lado mais descontraído. O jogador e a influencer — que estariam vivendo um romance — têm aproveitado os dias juntos na Europa e almoçaram com pessoas próximas em um restaurante em Mônaco. O que surpreendeu, no entanto, foi o ''disfarce'' usado pelo atleta do Real Madrid ao posar para uma selfie.

Vini apareceu na foto com um guardanapo no rosto, não permitindo que os seguidores o identificassem logo de cara. ''Mim acher'', escreveu Virginia, que está ao lado do jogador, sobre o momento.

''Ficou top a foto… Meu pai, mulher te preserva, o cara não quer aparecer do lado dela de jeito nenhum'', ironizou uma pessoa sobre o registro. Algumas pessoas chegaram a afirmar que o atleta estaria sentindo algum tipo de receio em aparecer ao lado da influencer: ''Nossa, é o espírito de celebridade ou ele não quer mesmo assumir nada''.

Outros. entretanto, rebatem essa afirmativa. ''Ai, eu passo mal com esse povo com essa narrativa de que com a Virginia, está passando vergonha. Se o Vini quisesse sair dessa, ele já teria saído há muito tempo. Ficam tratando ele como se fosse o inocente que não sabe onde está se enfiando'', escreveu uma internauta.

