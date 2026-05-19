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FAMOSOS Após separação de Vini Jr., Virginia Fonseca se presenteia com relógio de R$ 1 milhão em Dubai Modelo de marca suíça é produzido com ouro branco e vermelho e acabamento feito com diamantes

A mensagem curta e direta de Vini Jr. sobre o fim do relacionamento com Virginia Fonseca continua dando o que falar. E isso se refere também ao ex-marido da influencer, o cantor Zé Felipe, que não pensou duas vezes ao comentar nesta terça-feira (19) sobre o novo presente de luxo que ela tratou de comprar para si mesma. Trata-se de um relógio da marca suíça Richard Mille — um modelo produzido com ouro branco e vermelho —, que ela comprou durante a viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Foi a amiga de Virginia, Duda Freire quem contou que a influencer realmente tinha adquirido a peça de luxo. “A nova aquisição da nossa loirinha”, comentou ela em uma publicação no Instagram.

O relógio, por sua vez, corresponde ao luxo que Virginia costuma exibir em suas redes. É um modelo que pode custar mais de R$ 1 milhão e conta com um design hiper sofisticado e acabamento feito com diamantes. “Nosso objetivo com este modelo era construir uma síntese, reunir em um único relógio toda a experiência adquirida desde a criação da marca. E ele precisava ser espetacular, tanto do ponto de vista técnico quanto estético, com um acabamento também em um nível excepcional”, diz a marca sobre o produto.

“Os relógios produzidos em ouro possuem um brilho cativante, resultado de longos anos aperfeiçoando técnicas de trabalho com metais preciosos. Na Richard Mille, o ouro branco e o ouro vermelho são utilizados tanto pelo efeito estético quanto pela suavidade agradável ao toque e ao olhar — propriedades que fazem desse elemento um excelente material”, afirma.

Depois de a própria Virginia ostentar o relógio em sua rede, Zé Felipe fez graça e comentou um singelo “bom dia, fica bem kkk”. A mensagem faz referência ao texto que Vini compartilhou com os seguidores ao se pronunciar sobre o fim do namoro com a influencer na segunda-feira (18), que terminou justamente com tal expressão. Internautas fizeram piada sobre o assunto.

Os internautas logo reagiram à cutucada. “Eu estou passando mal”, brincou um perfil sobre o comentário. “Por esse gol ninguém esperava”, afirmou um outro.

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