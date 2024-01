Vinicius e Rodriguinho falam em agredir Davi: "porradão na cara" e "pesada no peito"

A- A+

O ranço pelo baiano Davi segue crescendo entre alguns participantes do BBB 24, inclusive com insinuações sobre violência. Na área externa, Vinicius, Rodriguinho, Luigi, MC Bin Laden e Lucas Henrique conversam sobre as atitudes do motorista de aplicativo.



Ao descrever uma discussão que teve com Davi, Vinicius fala que teve vontade de agredí-lo. "Eu falei ‘tá bom, tu que é o macho’. Aí ele fica puto. Aí eu falando baixinho e ele começou a falar alto. E eu falei, ‘fala baixo que você não está falando com seus amigos, não’. Aí ele fala baixo e aí eleva sem querer tudo de novo. Aí eu fiz ‘vontade de socar um porradão na cara dele", disse.

"Não, não, não, não fala isso não", repreendeu Lucas. "Mas dá vontade. Ninguém grita comigo, nem minha mãe, e ele grita comigo daquele jeito…", comentou Vinicius. "Não mano, fala isso não que isso é um bagulho que não agrega. É, o que está errado é ele ficar gritando", disse Bin Laden.

"A gente trocou uma idea de manhã. Eu sái, fui sentar ali do lado e ele levantou e saiu", relatou Luigi. Lucas, então, volta a comentar sobre o assunto que teria sido levantado por Davik, sobre os Camarotes "não merecerem" ganhar o prêmio. "Eu não tenho dúvida do que foi falado. Não é uma parada que ele fala assim ‘não lembro’ e eu também não lembro. Não, eu tenho certeza sim", disse Lucas. "Ah, não vocês são muito bonzinhos. Eu não, se ele fala pra mim que não lembra eu dou-lhe uma pesada no peito dele”, ameaça Rodriguinho..

