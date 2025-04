Vinícius é último anjo do BBB 25; veja como foi a prova

A- A+

Na tarde desta sexta-feira, 11, Vinícius se tornou o último anjo do BBB 25. Com o programa com modo turbo ativado, a prova aconteceu nesta tarde e a formação do Paredão será ainda na noite desta sexta-feira. A eliminação será no domingo, 13. O anjo não é autoimune e Vinícius deverá escolher um brother para imunizar.

Ao sortear os números das cabines, Renata não ia escolher, por imaginar que não participaria, uma vez que já está emparedada por conta da consequência da Prova do Líder realizada na noite de ontem, 10, e vencida por João Pedro. Entretanto, o anjo da semana não é autoimune e irá imunizar outra pessoa, portanto, Renata também participa.

Antes da prova no Provódromo, houve um problema técnico com a cabine que seria usada por Diego Hypolito e os brothers tiveram que voltar para a casa para que o problema fosse resolvido. Com tudo resolvido, a prova aconteceu normalmente.



A Prova do Anjo aconteceu em duas fases e apenas os três melhores passam para a segunda etapa. Na primeira fase, as cabines ficarão cheias de bolinhas com os jogadores dentro. Eles terão que tirar as bolinhas por uma portinha até esvaziar a cabine e coletar um cartão. Caso os três primeiros jogadores a apertar o botão não tenham esvaziado a cabine, passará para a fase final aqueles que tiverem menos bolinhas em sua cabine.

Guilherme foi o primeiro a apertar o botão. Diego Hypolito foi o segundo. Vitória Strada quase foi a terceira, mas se atrapalhou com o cartão e Vinícius acabou ultrapassando-a, apertando o botão antes da atriz e se classificando para a fase final.

Na fase final, os brothers verão doze vídeos da rede social do patrocinador e deverão responder seis perguntas relacionadas a alguns eles. Vence quem responder todas as perguntas no menor tempo.

Guilherme foi o primeiro a responder três perguntas corretamente Diego também respondeu três, mas errou uma. Guilherme e Vinícius tiveram empatados a maior parte do tempo, mas foi o baiano quem apertou o botão, acertou as seis perguntas e se tornou o último anjo do BBB 25.

