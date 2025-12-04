A- A+

SHOW Vinícius Nogal estreia show solo no Recife com clássicos do forró e fusões musicais Apresentação acontece nesta sexta (5), no Forrobodó, e reúne convidados especiais da cena pernambucana

O músico pernambucano Vinícius Nogal sobe ao palco do Forrobodó, que fica no Clube dos Oficiais da PM/CBM-PE, Boa Vista, nesta sexta (5), para apresentar seu primeiro show solo.

A estreia reúne clássicos do forró e participações especiais, como a cantora e compositora Marília Parente, o cantor e compositor Silvério Pessoa e a flautista Ingrid Guerra.

O repertório foi pensado a partir das principais influências do artista, incluindo nomes como Dominguinhos, Marinês, Gilberto Gil e Djavan.

A proposta é combinar modernidade, afetividade e improviso, marcando uma nova fase na trajetória de Nogal. A experiência recente do músico na Índia – onde representou o Brasil no festival One World One Family, ao lado de 450 artistas de 65 países – também aparece na sonoridade do espetáculo.

“Estou profundamente empolgado em unir as experimentações da música indiana ao forró raiz, que sempre foi o alicerce da minha formação. Sinto que este é o momento ideal para expandir minha visão musical, explorando novas texturas sem perder a essência. Entre releituras de clássicos e composições autorais, quero apresentar um trabalho que honra a tradição e aponta para novos horizontes. Vai ser bonito demais”, afirma.

Sobre o artista

Vinícius Nogal é sanfoneiro, cantor, compositor e professor de música recifense. Sua carreira transita por gêneros como forró pé de serra, frevo e choro, construindo uma sonoridade que une tradição nordestina e música brasileira contemporânea.

O artista já homenageou mestres como Noca do Acordeon em projetos autorais e festivais de choro. Também participou de turnê na Índia representando a música brasileira e dividiu palcos com nomes da cena pernambucana, como Spok, Junior Barreto e Laís Senna, com quem gravou discos e singles.



SERVIÇO

Show de Vinicius Nogal

Quando: Sexta (5), às 20h

Onde: Forrobodó/Clube dos Oficiais da PM/CBM-PE - Av. João de Barros, 357, Boa Vista - Recife-PE, 50050-180

Ingressos: a partir de R$ 40, no Shotgun

Instagram: @viniciusnogal

Veja também