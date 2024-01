A- A+

BBB 24 Vinicius projeta a casa do BBB 24 sem os emparedados: "climinha meio fúnebre" Assim como nos paredões anteriores, o público votará no participante que deve continuar no jogo e o emparedado que receber menos votos será o eliminado

Em conversa com o pagodeiro Rodriguinho, o atleta paralímpico Vinicius avaliou como ficaria a casa do BBB 24 caso os cinco emparedados fossem eliminados.



“Alegria da casa metade tá nesse paredão. Se a gente for embora, aqui vai dar uma deprêzinha...”, disse Vinicius. “Às vezes as pessoas querem ser sérias”, brincou Rodriguinho. “Vai ficar um climinha meio fúnebre”, imaginou o atleta.



Paredão Quíntuplo

Alane, Vinicius, Giovanna Pitel, Marcus Vinicius e Lucas Luigi formam, então, o paredão quíntuplo. A votação foi aberta durante o programa, na madruga de segunda (22) e a eliminação será na próxima terça (23).

Assim como nos paredões anteriores, o público votará no participante que deve continuar no jogo e o emparedado que receber menos votos será o eliminado. No domingo (21), Nizam foi o quarto eliminado da casa. Ele dividia o paredão com Raquele e Giovanna Pitel.

