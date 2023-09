A- A+

FESTA Vinil no Cais agita a véspera de feriado no Bairro do Recife Depois de um hiato de quatro anos (2019), a Terça do Vinil realiza uma edição especial, hoje, a partir das 21h, no vão do Museu Cais do Sertão

Tropicalismo, brega, reggae e samba dão o tom da festa “Vinil no Cais”, edição especial da terça do Vinil que volta a cena cultural do Recife após um hiato de quatro anos desde a última edição, hoje, a partir das 21h, embalando a véspera do feriado em evento montado no vão de entrada do Museu Cais do Sertão.

A festa contará com a mistura do brega com o reggae da banda Breggae, pelo batuque do grupo Sambadeiras, o repertório tropicalista da banda Dunas do Barato, que apresenta releituras da eterna de Gal Costa, Gil, Cateano e todos os mais doces bárbaros. Entre uma atração e outra, a música ficará sob o comando do anfitrião DJ 440. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla, a partir de R$ 50 (meia) e R$ 70 (social).

Essa edição especial do evento contou com mais de 21 mil acessos, e 400 ingressos disponibilizados para os primeiros lotes foram esgotados em menos de 2 minutos.



Sobre a Terça do Vinil

A iniciativa nasceu como um movimento de ocupação cultural, ativando as principais ruas, praças e largos do Recife, além de icônicos equipamentos culturais em várias cidades do Brasil, dando vida a lugares que estavam sem uso e recebendo prêmios e menções nacionais e internacionais pelo trabalho de fomento e reconhecimento da música regional.

Ao longo da sua história, a Terça do Vinil já percorreu diversas cidades do Recife, realizando no total mais de 800 edições do projeto, além de outras 15 cidades brasileiras, e ainda na Europa, realizou edições em Lisboa, Barcelona, Madri, Paris, Berlim, Florença, Bolonha, Milão, chegando também aos Estados Unidos, em Nova York e Miami, e em Buenos Aires, na Argentina e mais recentemente participando de festas e festivais na Itália, nas cidades de Florença e Bolonha.

Serviço:



Vinil no Cais

Nesta quarta-feira (6), às 22hDia 6

No Museu Cais do Sertão

Ingressos à venda no Sympla, a partir de R$ 50

