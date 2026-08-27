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SHOWS O DJ e produtor brasileiro Vintage Culture estreia no Classic Hall em novembro DJ e produtor brasileiro se apresenta pela primeira vez na casa de shows no dia 6 de novembro; informações sobre ingressos ainda serão divulgadas

O DJ e produtor brasileiro Vintage Culture se apresenta pela primeira vez no Classic Hall, em Olinda, no dia 6 de novembro. A apresentação integra a agenda da casa de shows e terá os detalhes sobre início das vendas e preços dos ingressos anunciados posteriormente.

Nascido Lukas Ruiz, o artista ganhou projeção internacional na música eletrônica e alcançou posições de destaque em plataformas e rankings como Billboard, Spotify e Beatport. Ao longo da carreira, acumula mais de 1,5 bilhão de streams e certificações de diamante, platina e ouro.

A trajetória de Vintage Culture também inclui apresentações em festivais internacionais como Tomorrowland, EDC, Burning Man, Coachella, Awakenings e Sónar. O DJ ainda mantém residências no Hï Ibiza e no Wynn Nightlife, em Las Vegas.

Em 2022, o artista lançou o álbum de estreia, Promised Land, que reúne colaborações e remixes de grandes nomes da música eletrônica, entre eles Solomun e CamelPhat.

Além da carreira como DJ, Lukas Ruiz está à frente de projetos voltados à cena eletrônica. Entre eles está a Só Track Boa, marca de eventos que reúne cerca de 60 mil pessoas por edição, e o festival Vintage Is A Festival, que já ocupou grandes estádios brasileiros.

Vintage Culture também aparece entre os principais nomes do ranking DJ Mag Top 100 DJs, no qual chegou à nona posição. O artista mantém ainda uma residência na rádio britânica BBC Radio 1.



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