Vintage Culture e Wesley Safadão são atrações da Bikini Memories, em Maracaípe

Vintage Culture e Wesley Safadão vão comandar as festas Bikini e Borogodó, da Carvalheira, em novembro, respectivamente. O agito acontece nos dias 2 e 4, na praia de Macaraípe, Litoral Sul de Pernambuco.

O start do label fica por conta da música eletrônica, com a Bikini. Além de Vintage Culture, a festa conta com Doozie, Jackson e mais. Já para quem curte uma brasilidade, o forró e pagode não poderiam ficar de fora. A Borogodó traz Wesley Safadão, artista conhecido por seus inúmeros sucessos, como Vacilão e Covardia. Ele faz sua estreia na festa ao lado de Locos, Rafa Mesquita e Alê Salles.

Os ingressos estão à venda no Sympla e custam a partir de R$ 380, com opções de pacote para as duas festas ou avulso.

