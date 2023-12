A- A+

2024 Vinte e quatro dicas culturais imperdíveis para 2024 Do show Xande canta Caetano à nova temporada de 'Os outros', veja alguns acontecimentos que vão alegrar a agenda do ano que

XANDE CANTA CAETANO

Ainda não há data certa, nem local confirmado. Mas o fato é que um dos discos mais festejados do ano que passou chegará aos palcos. Xande de Pilares entra em cena para mostrar, agora ao vivo, suas intepretações do repertório de Caetano Veloso que registrou no álbum. Bom de show a gente sabe que Xande é. Com músicas de Caetano, então...

ZECA 6.5

Zeca Pagodinho celebrará 40 anos de carreira e 65 de vida com uma turnê pelo país. Tudo começa com a gravação de um DVD em 4 de fevereiro, no estádio do Engenhão, no Rio. Zeca, que jogou luz sobre tantos compositores ao longo de sua trajetória, promete uma viagem musical repleta de sucessos. Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Marcelo D2, entre outros, participam.

'IDIOTA' ESTOURADO

Após show de porte estratosférico no The Town, quando meteu um imenso dragão tecnológico no palco e tacou fogo na mão enquanto tocava piano, Jão estreia a "Superturnê" no Allianz Park, em São Paulo, dia 20. Os ingressos se esgotaram em três horas após a abertura das vendas. Em maio, ele sobe ao palco da Jeunesse Arena, na Barra. Também não há mais convites disponíveis... Snif.

MUITO AXÉ

Esse encontro já nasce clássico. Os baianos Russo Passapusso e Carlinhos Brown prometem 'quebrar tudo' no Festival de Verão de Salvador, no Parque de Exposições. Brown faz show com o Baiana System dia 27. O festival traz ainda a dobradinha Péricles com Glória Groove e Seu Jorge e Mano Brown (esses dois últimos encontros, no dia 28).

ABRE CAMINHO

Festa carioca das mais interessantes da atualidade, a Awurê celebra 6 anos dia 20, onde tudo começou: Madureira (Estrada da Portela 563). O evento, que propõe diálogo sobre a reafricanização do samba e reforça o movimento contra a intolerância religiosa, ganhou título de patrimônio imaterial do Estado do Rio.

BAILA COMIGO

Estreia neste carnaval o bloco Lança Perfume. Como o nome entrega, celebra Rita Lee e a ideia é espalhar a energia feminina por aí. “Ovelha negra”, “Doce vampiro”, “Erva Venenosa” estão certas no repertório. Fundado por Marcio Sal e com Lazuli Barbosa na cabeça do naipe de ganzá, o grupo faz ensaios nos jardins do MAM. Siga o @bloco_lança_perfume para saber mais.

FACA AMOLADA

Um dos blocos cariocas mais queridos e poéticos da cidade, o Céu na Terra também vai celebrar a musa do rock com um arranjo bonitão de "Chega mais". Quem tem ido aos ensaios, já conferiu. "Faca amolada", clássico na voz de Milton Nascimento, é outra novidade do repertório da turma de Santa Teresa que anima a folia há mais de 20 anos.

VAI PASSAR NA AVENIDA

Três escolas de samba merecem destaque no carnaval do Sambódromo pelos seus enredos. Mangueira se debruça sobre a carreira de Alcione, a Marrom. A Portela levará "Um defeito de cor", livraço de Ana Maria Gonçalves, para a Avenida. O enredo traz uma outra perspectiva da história, refazendo os caminhos imaginados da mãe preta Luísa Mahin, e tendo o afeto como o principal símbolo. O samba do Salgueiro emociona fazendo um alerta em defesa da Amazônia e dos Yanomami, que sofrem com os efeitos da ação de garimpeiros em sua região. Batizado de Hutukara, o enredo significa "a floresta construída dos Yanomami".

LIVRO PÓSTUMO DO GABO

Assim que a notícia foi divulgada, causou celeuma no meio literário. Vem aí um livro póstumo de Gabriel García Márquez. Iniciado em 1999, "Em agosto nos vemos" foi sucessivamente adiado pelo autor, que morreu sem concluir a obra. Muita gente alegou que, se ele não a publicou em vida é porque tinha lá os seus motivos... Mas Gabo é Gabo e, não sei você, mas eu quero ler. O livro sai em 6 de março, pela Penguin Random House. No Brasil, será publicado pela Record, com tradução de Eric Nepomuceno.

LIVROS DO NOBEL

Laureado com o Nobel de Literatura no ano passado, o norueguês Jon Fosse, que tem dois livros publicados por aqui (“É a Ales” e “Brancura”), ganha as livrarias com "Trilogia" (Companhia das Letras), composta por por três novelas: “Vigília”, “Os sonhos de Olav” e “Repouso”. Narra a história dos amantes Asle e Alida que, insones e sem-teto, vagam pela chuvosa cidade de Bergen procurando dar algum sentido à vida. Já a editora Fósforo publicará, em março, “A casa de barcos”, uma antologia poética e outra de peças teatrais. Uma seleção de suas peças (e ele é um dos dramaturgos mais encenados da Europa) será lançada até o fim deste 2024.

PALAVRAS ECOFEMINISTAS

A ativista ecofeminista polonesa Agnieszka Szpila vai lançar no Brasil, pela Todavia, o livro “Feitiços: fazer amor com árvores”. A obra sai em novembro e gira em torno de Anna Szajbel, CEO de uma empresa petrolífera odiada por ambientalistas. Mas tudo muda quando ela é pega justamente transando com uma... árvore. Destaque para o humor e rebeldia contidos nas páginas.

BRASIL, TERRA INDÍGENA

A exposição "Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação" chega ao Museu de Arte do Rio em abril trazendo uma imersão em uma floresta cujas árvores representam dezenas de famílias linguísticas às quais pertencem as línguas faladas hoje pelos povos indígenas do Brasil. A mostra apresenta outros pontos de vista sobre os territórios materiais e imateriais, histórias, memórias e identidades desses povos, trazendo à tona suas trajetórias de luta e resistência, além de suas culturas milenares.Há obras de artistas como Denilson Baniwa e Jaider Esbell. A curadoria é da muralista Daiara Tukano que, em breve, vai assinar projeto de intervenção artística na histórica fachada da Fundição Progresso, na Lapa.

BONITO DE VER

O paisagista brasileiro mais famoso do mundo vai ganhar uma exposição caprichada no Museu de Arte Moderna. Com abertura em janeiro, a mostra "Lugar de estar: o legado de Burle Marx" ocupará mil metros quadrados e propõe novas leituras sobre o acervo documental do trabalho do artista e de seus colaboradores no escritório onde foram composto mais de dois mil projetos paisagísticos, entre os anos de 1930 e 1990. Beatriz Lemos assina a curadoria, junto com Isabela Ono e Pablo Lafuente.

SEM SAMBA NÃO DÁ

Uma das melhores rodas do Rio, Terreiro de Crioulo, em Realengo, tem sua primeira edição 2024 dia 6. Será no Quintal do Terreiro (Rua do Imperator 1075), às 16h.

OS OUTROS

Vem aí a segunda temporada de “Os outros”, eletrizante série de Luísa Lima e Lucas Paraizo. Novidade boa é a entrada de Letícia Colin como uma das protagonistas. Ela será uma corretora de imóveis super religiosa, que passa por diversos abusos nas mãos do marido, vivido por Sérgio Guizé.

FEIRA PRETA

O Festival Feira Preta, que apresenta o melhor da cultura produzida pela população negra nas áreas de música, gastronomia, moda, design, game e tecnologia, aporta no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, entre 3 e 5 de maio. O tema é felicidade como revolução.

ILÊ AIYÊ

Single lançado por Moreno Veloso, "Mundo paralelo", que exalta o bloco afro-baiano Ilê Aiyê na letra escrita por Carlos Rennó, é um aperitivo para um disco de inéditas que o cantor, compositor e filho mais velho de Caetano está preparando. A música é de Moreno e do conterrâneo baiano Tiganá Santana. Lembrando que foi com um canto de afoxé para o bloco do Ilê que Moreno estreou, aos 9 anos, no disco "Cores, nomes" (1982), de seu pai.

DOMINGO NO PARQUE

Carioca que puxou a retomada dos passeios pelo Parque da Cidade, na Gávea, logo que a pandemia arrefeceu fincando ali sua base para shows ao ar livre, Pedro Miranda também vai lançar álbum. Batizado de “Atlântica senhora”, nome de uma canção dele em parceria com Cristóvão Bastos, o trabalho é justamente uma celebração à temporada em que o artista fez ecoar por aquele oásis verde sua voz de sambista antigo. Há canções que compuseram o repertório daquelas apresentações, como “Flor do serrado” e “Futuros amantes”, e também músicas autorais com parceiros como Domênico Lancellotti, Zé Renato, Zé Paulo Becker e Chacal.

PESQUISA DA BOA

Interessante perfil de comunicação e produção cultural vinculado à UERJ e capitaneado pelo pesquisador Victor Belart, o @cidadepirata desenvolve uma série de reportagens sobre o carnaval para além dos clichês. Uma delas será sobre a relação dos ambulantes com os foliões. Está no ar no Benfeitoria um financiamento coletivo para viabilizar as matérias em vídeo.

RIR QUARENTÃO

O Rock in Rio faz edição de 40 anos em 2024 e Roberto Medina promete: "Estou correndo atrás de aumentar o sarrafo". O idealizador do festival, que terá show de Ed Sheeran este ano, não descarta atração sertaneja e anunciou entre as novidades um protótipo de carro voador, uma exposição e um novo musical sobre a história do evento.

DUPLA DE RESPEITO

As atrizes Silvia Buarque e Guida Vianna vão dividir o palco na peça “A menina escorrendo pelos olhos”. A história acompanha a relação tumultuada de mães e filhas de três gerações diferentes, abordando temas como homofobia e feminismo. Estreia dia 5, no Teatro Poeira.

MARÉ DE TEATRO

“Autobiografia do vermelho”: A primeira montagem teatral para o romance em versos da canadense Anne Carson é brasileira. Estreia em março, na Favela da Maré.

HUMORISTAS EM DESCONSTRUÇÃO

“Gostava mais dos pais”. Este é o nome do espetáculo em que Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho questionam seus papeis no humor atual, além de rever suas trajetórias como filhos de dois dos maiores humoristas do país — Chico Anysio e Lucio Mauro, respectivamente. A temporada de estreia vai de 1º de março a 14 de abril, no Teatro Porto, em São Paulo.

MISTÉRIO HÁ DE PINTAR

A quarta temporada da série investigativa "True Detective" chega a HBO dia 14. Nela, as personagens de Jodie Foster e Kali Reis precisam superar sua rivalidade para solucionar um caso para lá de bizarro.

SÓ SEI QUE FOI ASSIM

Tudo indica que chega aos cinemas em dezembro “O Auto da Compadecida 2”. Mal podemos esperar para ver Selton Mello e Matheus Nachtergaele novamente na pele dos amigos malandros e hilários Chicó e João Grilo do clássico filme dirigido pelo craque Guel Arraes (desta vez, com Flávia Lacerda).

Veja também

AGENDA CULTURAL Réveillon: festas para celebrar 2024 tem opções do Litoral Sul à Zona Norte do Recife; confira