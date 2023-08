A- A+

ARTES VISUAIS Amparo 60 recebe Luiz Hermano com "Vinte Palavras Girando ao Redor do Sol"; saiba mais Exposição que passeia pelo histórico do artista será inaugurada nesta quinta-feira (10)

Depois de 8 anos, Luiz Hermano volta à galeria Amparo 60 com a exposição “Vinte Palavras Girando ao Redor do Sol”. Com curadoria de Walter Arcela, a mostra traz um diálogo entre a arte de Hermano com as poesias do pernambucano João Cabral de Melo Neto e será inaugurada nesta quinta-feira (10).

Cearense, radicado há quase 50 anos em São Paulo, Luiz Hermano já rodou o Brasil e o mundo com suas esculturas, gravuras, desenhos e pinturas, além de ter participado de duas bienais internacionais e uma exposição no Museu de Arte de São Paulo (MASP).

Sua nova exibição conta com 20 obras que representam o percurso de mais de 46 anos dedicados à arte, incluindo esculturas em materiais diversos, como cobre e madeira. Está presente também uma seleção de desenhos inéditos feitos com café e lápis de cor que remetem ao início da sua carreira artística, quando pintava com o grão por não ter acesso às tintas.

“Esses desenhos são construções geométricas que vão se organizando e são quase esboços das esculturas que ele vai elaborar depois, permitindo uma ilustração dessa matriz geometrizante. Hermano trabalha com uma geometria oscilante. Existe um desejo de ordenamento nas formas geométricas, mas trata-se de uma geometria imprecisa, mole, que brinca com os sentidos da geometria”, explica Arcela, que assina a curadoria.

Com as mesmas vinte palavras

O título da exposição foi inspirado nos versos do poema “Graciliano Ramos” (1961), de João Cabral de Melo Neto, enalteceu a relação entre ambos os artistas nas obras expostas.

“Tenho admiração pelo poeta na forma direta que escolhe e usa as palavras. Sempre o admirei pela visão de revelar o social e a política”, conta o artista.

Serviço

“Vinte Palavras Girando ao Redor do Sol”, de Luiz Hermano

Quando: A partir desta quinta-feira (10), às 19h; com visitação até 30 de setembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife

Mais infomrações: @amparosessenta

Visitação Gratuita

