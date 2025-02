A- A+

MÚSICA Vinycius Sá abraça intimismo na nova faixa ''Pequenos Nós'': ''reconectei com minhas letras'' A canção fala a respeito das amarras da vida e vai na contramão da tendência dos hits curtos

O artista pernambucano Vinycius Sá lançou ''Pequenos Nós'', em janeiro deste ano, sua nova faixa autoral para falar a respeito das amarras da vida. A canção, que está disponível no Instagram e Youtube do cantor, pode representar um prelúdio de um projeto maior.

''Pequenos Nós'' é a quarta música autoral compartilhada nas redes sociais de Vinycius e segue as características de suas obras anteriores. O cantor de 22 anos busca revelar suas intimidades através da melodia melancólica e da letra reflexiva sobre sentimentos do cotidiano, ao mesmo tempo que vai na contramão da tendência dos hits curtos.

Fã declarado de Roberto Carlos, o pernambucano não só tem como inspiração as composições feitas pelo cantor capixaba, mas também enaltece a importância de pessoas próximas.

''Minha referência número um é o meu cotidiano e minhas experiências, mas quando falamos de música penso muito em Roberto Carlos e suas formas mágicas de simplificar sentimentos tão difíceis de descrever. A música, tudo e todas as pessoas ao meu redor são a minha grande inspiração'', afirma o jovem artista.

Retomada

Inicialmente, ''Pequenos Nós'' não faz parte de um projeto como um álbum ou EP, mas o artista pensa em realizar algo maior ainda este ano. Depois de quase um ano sem compartilhar algo novo, nova faixa surgiu para retomar a rotina do cantor. ''Sentimento de Te Amar'', ''Normas Para Um Novo Amor'' e ''Para Longe da Solidão'' foram os seus últimos lançamentos, em janeiro de 2024.

''Esses meses foram de muita reflexão e estudo, afinal, faço graduação em História e isso toma muito do meu tempo, mas acima de tudo, minha motivação veio de acreditar em mim novamente. Eu diria que me reconectei com minhas letras'', expressou o artista.



Inspiração

A música ''Pequenos Nós'', que foi produzida por Vitor Fireman, despontou em um momento delicado para Vinycius e por isso ele quis refletir sobre esse desalinhar de nós.

''Eu achei que não encontraria solução para problemas e me sentia muito sozinho. Aprendi a contemplar mais as coisas'', concluiu.

