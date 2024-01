A- A+

Redes Sociais Viola Davis compartilha vídeo de Milton Cunha com "passista baby" da Mangueira: "que linda" A pequena Bombom da Mangueira, de três anos de idade, é bisneta do sambista Nelson Sargento

Um vídeo de Milton Cunha sambando com a pequena "passista baby" Bombom da Mangueira viralizou nos últimos dias e ultrapassou fronteiras. A atriz americana Viola Davis, vencedora do Oscar, foi uma das se encantou pelo vídeo e compartilhou o mesmo em suas redes sociais.

"Que linda", escreveu Viola, em referência à pequena Agatha Sofia, a Bombom da Mangueira, de três anos de idade. A menina faz parte da realeza do samba na Mangueira, sendo bisneta de ninguém menos que Nelson Sargento (1924-2021), lendário sambista responsável por sucessos como "Agoniza, mas não morre".

A publicação de Viola chamou a atenção de seguidores brasileiros, que comemoraram o vínculo da atriz com o país. No ano passado, ela visitou o Rio de Janeiro, quando teve a oportunidade de se encontrar com artistas como Taís Araujo, Lázaro Ramos, Iza, Léa Garcia e Zezé Motta. Ela também lançou "A mulher rei" no país.

