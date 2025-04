A- A+

Famosos Viola Davis fala sobre postagens nas redes sociais com homenagens ao Brasil Atriz americana esteve no Rio para lançar o filme "G20", que estreia no Prime Video nesta quinta (10)

Pode dar um CPF para ela. Viola Davis já é quase brasileira, tamanho seu amor pelo país — tanto que escolheu o Rio de Janeiro como um dos locais para lançar o filme de ação do Prime Video "G20", que estreia nesta quinta (10).

No longa, ela interpreta Danielle Sutton, presidente dos Estados Unidos que precisa salvar os líderes mundiais de sequestro que acontece em plena reunião de cúpula das 20 nações mais poderosas do planeta.

Em conversa com O Globo no Rio, no último fim de semana, Viola, de 59 anos, falou sobre como esse amor aparece nas redes sociais, onde ela sempre dá um jeitinho de postar alguma coisa em português, ou um vídeo que remeta à cultura nacional.

O fandom verde e amarelo, claro, sempre vai à loucura.

"Tem, sim, dias em que fico rolando o feed demais. Provavelmente mais do que deveria" disse a atriz, ao ser perguntada se ela usa muito as redes sociais e de onde vem o conteúdo brasileiro que posta.

"E eu amo o Brasil, amo tudo que é brasileiro. Amo as pessoas e amo a profundidade delas. Amo como vocês honram sua ancestralidade. Amo a imensidão disso tudo. Então, não é trabalho pra mim postar esses vídeos. Eles simplesmente saltam aos meus olhos enquanto estou rolando a tela. De repente, vejo as cores, a vibração. Isso simplesmente salta. E aí, eu posto"

Mas Viola confessa que tem uma ajudinha nas postagens:

"Um cara muito bom, Anton Smith, me ajuda com as postagens porque eu não sou muito boa com tecnologia".

Filme no Brasil?

A quase-brasileira também falou sobre a vontade de gravar um projeto em solo nacional.

"Só preciso encontrar o projeto certo. Eu quero filmar. Não existe cenário como o Brasil. É um lugar mágico, e não existe pano de fundo como o seu povo. Eu adoraria, com certeza. Vamos só ver como o projeto se desenvolve. Este projeto (G20) levou sete anos. Veio para a gente em 2015. "A mulher rei" levou sete, oito anos. Temos um projeto que já está em andamento há 12 anos. Só para você ter uma ideia de quanto tempo leva até um projeto se concretizar"

